揀啱書包 保護學童脊椎

王俊華指不合適的書包可影響小朋友的脊椎健康。

暑假尾聲，是時候檢視一下校服是否合身。書包是學生恩物，除了讓小朋友揀選喜歡的卡通圖案，一個能夠保護脊椎健康的書包更為重要。註冊脊醫王俊華提醒，選擇合適書包之外，還要學懂正確執拾書包，才可避免脊椎承受壓力受傷；曾經有學童因為書包不合適而拉傷，也經常出現寒背問題而求助。

王俊華指出，家長為子女選購合適新書包，大原則是按小朋友高度決定適合大小，物料要較輕，調校肩帶長度後，書包能夠貼背，這樣才能令小朋友脊椎保持天然弧度。

留意大小及類型

王俊華特別提出選購書包時應留意以下3點：

1對比起單肩式書包，背囊比較理想，能夠平衡雙肩壓力，對脊骨發育的影響較小。斜孭書包令小朋友不能保持左右肩膊平衡，脊骨難以成一直線。

2不少家長喜歡容量較大書包，方便日後成長也可使用。其實不論背囊或單肩式，容量都不宜過大，避免書包面積過闊，使內裡東西晃動致小朋友走路時左搖右擺。

3也有家長喜歡行李、手拉式書包，認為孩子不用肩負重量，可是必須衡量上學路程及學校環境。曾經有初中學生腰痛向脊醫求助，原來他要行斜路才能到達校門，加上行樓梯上課室時，要收起拉竿單手拿起書包。在這些情況下，手拉式書包不但發揮不到用途，反而令脊椎壓力大增。

