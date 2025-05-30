揀啱歌隨時救到命 美國心臟協會公布「救命歌單」助救心

㨂啱歌隨時救到命 美國心臟協會公布「救命歌單」助救心

突然病發心臟驟停，若有人以心肺復甦法急救，隨時可救人一命。很多人也怕無法掌握心肺復蘇法的節奏，美國心臟協會最近公布一份「救命歌單」，精選近200首金曲，跟住這些歌曲的節奏進行心肺復甦法，便不怕按得太快或太慢。

急救兩步驟 美國心臟協會在社群平台Instagram分享，只要掌握心肺復甦法急救兩步驟加上「一首歌」，跟著節奏按壓胸口，便能大大提高搶救機會。根據該會建議，遇上有人心跳停頓，第一步是撥打急救電話，然後以每分鐘100至120下的節奏，用力且快速地按壓胸部中央，直到救護人員抵達為止，期間中斷不要超過10秒。

維持固定奏 進行心肺復甦法時，太慢或太快都可能無法發揮救命的效果，但救人時未必能分神計算，這是「救命歌單」便可以幫到手。這些精選的歌曲，節奏均在100至120之間，速度穩定又不怕甩beat。美國曾有人靠歌曲的節奏成功幫助一名昏迷女子恢復過來。

Michael Jackson《Billie Jean》是救命歌單其中一首歌。

救命歌單 專家指出，遇到身邊家人或朋友出現緊急狀況時，不要害怕行動，最好當然是及早學習急救知識，以便在關鍵時刻能派上用場。 美國心臟協會認證心肺復甦法《Don’t Drop The Beat》救命歌單包括： Bee Gees——Stayin' Alive Michael Jackson——Billie Jean Wham! ——Last Christmas Lady Gaga——Poker Face Taylor Swift——Love Story Coldplay——Adventure of a Lifetime BTS——Dynamite SEVENTEEN——God Of Music