提前來潮 避重要日子

女性每個月總有幾日「唔方便」，萬一遇上一些重要日子，例如旅行、比賽，加上會出現經痛等不適的話，便更加麻煩，甚至影響比賽表現。這時可以考慮向中醫求診，視乎體質、證型，利用一些溫和的方法，希望能夠將經期提前2至3天，避開重要日子。 註冊中醫師鍾衛燕表示，催經本來會用於一些原本經期固定，但因為其他因素，例如不適當地減肥、情緒或壓力問題，甚或從感染新冠康復後，令經期遲了到來的女性，幫助她們的經期加快到來，並調理身體，回復正常。而現代女性生活上也有很多重要時刻，「例如有個案便因為經期碰上要到外地，而且是一個相對較落後，不方便經常去洗手間的地方，於是前來求診催經。」

月經周期須規律 在接受催經之前，還是有些「先決條件」。鍾衛燕指，求診者需要有記錄經期日子的習慣，而且本身經期規律及正常，「即月經約持續4至6天，月經周期約21至35天。如個別例子屬年經、季經，而周期規律也可以。月經量方面，最多的一兩天正常約50毫升(一天約換2至3塊衛生棉即可)，多於80毫升即為不正常。月經周期少於21天或者長於35天，或者在兩次月經中間有出血或斑點狀出血的現象，都是不正常出血，未必適合催經。」 經期完結開始準備 催經最理想的做法，要在上一次經期完結時開始準備。鍾衛燕解釋，「經期完結會有氣血流失，這時要先用中藥補血，幫助氣血回復；然後到來經前7至10天開始服食中藥，服藥天數視乎患者身體情況，一般服用3至4天後月經來潮，達到使經期提前2至3天的目標。服藥期間可以配合熱敷小腹、小量運動如瑜伽幫助下盤的伸展。如果仍未見月經來潮，則可加入針灸治療，以達補氣通絡之用。」要注意，催經前的月份要盡量避免寒涼環境如水上活動、避食生冷，確保身體有好的血液循環，最理想可以作息定時。而催經之後，亦建議繼續調理，補充氣血。