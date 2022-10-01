提升免疫力 增肌都係關鍵！40歲後養肌2招

許多中高齡者，卻經常因為關節疼痛問題而不敢運動，每天久坐或躺者，長久下來導致肌力快速流失，甚至出現肌少症，也可能造成免疫力較低的問題。

天氣轉涼，面對疫情還有感冒病菌來襲，提升免疫力是一大關鍵，但除了吃保健品、多吃蔬果、作息規律之外，其實肌肉量也跟免疫力息息相關。

知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師分享，肌肉能夠儲存免疫系統所需要的蛋白質，並分泌免疫相關的細胞激素，當肌肉量減少，免疫力也會變差，且免疫力失衡時，也會導致肌肉更難生成，形成惡性循環。尤其40歲之後，肌肉流失的速度會加快，因此年紀愈大更不能忽略肌力的鍛煉。想要養出好肌力，可以透過以下兩大方法：

一、鍛鍊核心肌群

平常只有飯後散步的運動習慣嗎？其實有氧運動主要是幫助提升心肺功能，增肌效果較不明顯。想要鍛煉肌力，建議可以選擇核心訓練，像棒式、深蹲等等。陳炯瑜醫師分享：「核心肌群就像身體的樹幹一樣，當樹幹愈強壯，全身的肌肉就愈穩定，肌肉也較不容易流失。」不過醫師也特別提醒，如果中高齡者想要鍛煉核心，建議先尋求專業運動教練的協助，避免姿勢錯誤反而傷了關節。

二、補充蛋白質攝取

蛋白質是肌肉合成的重要營養素，建議日常中要攝取足夠的蛋白質，尤其在有運動的狀態，每日蛋白質攝取量建議為1.5至2公克/公斤。日常中可以選擇富含蛋白質的食物，像是雞胸肉、蝦子、毛豆等。而目前市面上也有許多標榜高蛋白的飲品，陳炯瑜醫師也補充，這些營養品的確可以幫助肌肉生成，但前提是你有在做重力訓練，如果都不運動只補充蛋白質，就只是多攝取的熱量，是不會長肌肉的。