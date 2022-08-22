提升活動度 增加彈跳力 保護下肢關節 一招搞掂

都市人無論工作，還是看電視、打機等娛樂，都經常坐著，於是令臀部肌肉長期處於放鬆狀態，髖屈肌群則長期繃緊，容易形成腰背痛。而對於運動員來說，不少運動都講求彈跳力，例如籃球、足球、跳高、跳遠等，提升彈跳力對運動表現很有幫助。

甚 麼是活動度？

無論提升彈跳力，還是預防受傷，身體的Mobility十分重要，Mobility中譯為「靈活度」、「機動性」或者「活動度」。與柔軟度不同，柔軟度是指關節的活動幅度有多大，這可以經由外力達成；而活動度則是指關節的活動幅度，加上控制肌肉力量的能力。很多時肌肉拉傷、關節扭傷，都是因為關節處於一個不平常的位置造成，而且處於該位置時肌力不足。因此強化活動度，便可帶來穩定性、平衡力、身體協調、肌肉控制能力等。