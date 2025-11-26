提升流感疫苗接種率 避免高峰期冬夏相連

3原因令高峰期持續

今年夏季流感高峰期推遲並延長，林緯遜指原因有三：

1. 新冠疫情將流感季節性打亂。2020年新冠爆發後，流感活躍度極低；到2023年復常，隨即出現較明顯的流感爆發。今年初以為會回復往日的模式，但夏季高峰期又有變化。

2. H3N2甲型流感已有2年不活躍。當整個社區對某病原體的抵抗力減少，它就可能會爆發。其他地區有冬季流感高峰期提早出現情況；而香港的夏季高峰期推遲出現，令市民更加混淆。

3. 是次爆發的H3N2出現抗原漂移，令疫苗的效用或有減少，使爆發也較明顯。而疫苗設計本意是應對冬季高峰期，希望效力延伸至下一夏季高峰期，而今年夏季高峰期推遲，也令疫苗保護力再下降。

致病性與過往相若

幸而初步的數據發現，今次H3N2變種雖然傳播力較高，但致病性與過往分別不大。林緯遜引述衛生防護中心數據，「傳染性比2023及2024年度的夏季高峰期高很多，不過出現嚴重個案或死亡個案的比例與過去相若。」至於會否連接冬季流感高峰期，取決於氣溫、環境及人為因素，包括疫苗接種率，「截至10月底，大部分年齡群組接種率四至六成，惟學童接種率比較落後，如未來一兩個月學童接種率可追上，再加上大批小朋友感染過後短期內不會再感染，對H1N1甲型流感也有一定程度的交叉保護，就未必會連接冬季高峰期。」

