提升流感疫苗接種率 避免高峰期冬夏相連

早前11歲男童感染流感的嚴重個案引起大眾關注，而且今年夏季流感高峰期遲開始並持續一段長時間，坊間亦擔心會連接冬季流感高峰期。感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為情況將取決於流感疫苗接種率，並呼籲未接種流感疫苗的學童、50歲以上群組及其他高風險人士，應盡快接種。
林緯遜表示流感季節性從來不容易預測，「傳統香港冬季流感高峰期是1、2月，夏季高峰期為7、8月。一般冬季高峰期比夏季無論個案數目及嚴重程度都較高。」近年流感高峰期的時間則相當不規律。
3原因令高峰期持續
今年夏季流感高峰期推遲並延長，林緯遜指原因有三：
1. 新冠疫情將流感季節性打亂。2020年新冠爆發後，流感活躍度極低；到2023年復常，隨即出現較明顯的流感爆發。今年初以為會回復往日的模式，但夏季高峰期又有變化。
2. H3N2甲型流感已有2年不活躍。當整個社區對某病原體的抵抗力減少，它就可能會爆發。其他地區有冬季流感高峰期提早出現情況；而香港的夏季高峰期推遲出現，令市民更加混淆。
3. 是次爆發的H3N2出現抗原漂移，令疫苗的效用或有減少，使爆發也較明顯。而疫苗設計本意是應對冬季高峰期，希望效力延伸至下一夏季高峰期，而今年夏季高峰期推遲，也令疫苗保護力再下降。
致病性與過往相若
幸而初步的數據發現，今次H3N2變種雖然傳播力較高，但致病性與過往分別不大。林緯遜引述衛生防護中心數據，「傳染性比2023及2024年度的夏季高峰期高很多，不過出現嚴重個案或死亡個案的比例與過去相若。」至於會否連接冬季流感高峰期，取決於氣溫、環境及人為因素，包括疫苗接種率，「截至10月底，大部分年齡群組接種率四至六成，惟學童接種率比較落後，如未來一兩個月學童接種率可追上，再加上大批小朋友感染過後短期內不會再感染，對H1N1甲型流感也有一定程度的交叉保護，就未必會連接冬季高峰期。」
高效重組疫苗
林緯遜建議未接種流感疫苗的學童，家長應帶小朋友去接種。至於50歲或以上，以及18至49歲長期病患，可考慮於私家診所或醫院，接受政府資助接種重組流感疫苗。重組流感疫苗含有利用基因重組技術製造的血球凝集素(一種流感病毒表面抗原)，製作過程不涉及蛋或流感病毒，避免了生產過程中蛋細胞出現基因變異而影響疫苗效力。研究顯示，加強版重組流感疫苗可能比標準劑量的滅活流感疫苗對長者更有效，保護力更強。
及早戴口罩減傳播
若家人受到感染，必須戴口罩、洗手和保持空氣流通。林緯遜提醒，流感傳播常發生在感染頭一兩日，所以一出現不適，如開始有喉嚨痛、肌肉痛，即使未發燒也應先戴口罩。若家中有長者，則可考慮透過抗病毒藥作預防，尤其未接種疫苗者，「諮詢醫生後可處方抗病毒藥，每日一次，每次一粒，服用10天。若院舍出現爆發，也會為未感染者做好預防。」如不幸患流感，抗病毒藥在發病48小時內服用效果最好，有助減低併發症風險。