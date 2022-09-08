提升自我覺察力 可以減少失眠？

提升自我覺察力可幫助我們更明白的知道此時此刻，回到當下要做的事情。

現代人生存在變動不安疫情肆虐的環境中，以及生活和工作的高壓下，身體疲憊不已，卻有許多人面臨嚴重失眠問題，躺在床上翻來覆去無法入睡，夜深人靜時，身心更備受煎熬折磨。

需醫師建議用藥 安眠藥非長久之計

臺北市立聯合醫院仁愛院區精神科護理師呂欣錞表示，失眠的情況下，有些人會選擇直接向親友要一些安眠藥來吃，其實這麼做對身體不好，且吃藥不是處理長期失眠的好方法，只有在失眠很嚴重，時間又持續比較長的狀況，並在專業醫生的指導下才考慮藥物治療。