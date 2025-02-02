提防病變　6類食物幫助對抗腸化生及胃癌

胃癌是常見癌症之一，除了不適症狀之外，有時病人可能會出現一種常見的胃癌前病變——腸化生。腸化生是指胃黏膜因為長期刺激或受損等因素而促使細胞演變成類似腸細胞的樣子，若不予理會，有可能會進一步發展成為胃癌。不想腸化生及胃癌來襲？有6類食物可以幫助你保護腸胃健康。