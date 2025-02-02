提防病變　6類食物幫助對抗腸化生及胃癌

胃癌是常見癌症之一，除了不適症狀之外，有時病人可能會出現一種常見的胃癌前病變——腸化生。腸化生是指胃黏膜因為長期刺激或受損等因素而促使細胞演變成類似腸細胞的樣子，若不予理會，有可能會進一步發展成為胃癌。不想腸化生及胃癌來襲？有6類食物可以幫助你保護腸胃健康。
6類食物保護腸胃
- 全穀雜糧類：含有豐富的纖維，能延緩食物的消化速度，幫助穩定血糖及增加飽感，同時又能促進腸道蠕動，幫助消化道順暢運行，避免胃酸分泌過多或逆流。
- 蔬菜類：提供維他命C和β-胡蘿蔔素等抗氧化物質，保護胃黏膜免受自由基傷害，而多吃綠葉及深色蔬菜更有助修復胃黏膜。
- 水果類：可以提供大量纖維及天然酵素，能幫助消化及減少胃部負擔。
- 蛋白質類：是身體修復細胞的重要原料之一，最好選擇一些低脂、易消化的蛋白質，並以蒸、煮、燉的方式烹調，避免油炸。
- 奶類：含有益生菌，可調節腸胃的細菌平衡，幫助修復胃黏膜，選擇一些低脂無糖的奶製品便更健康。
- 油脂類：健康油脂含有維他命E，具有抗氧化和抗炎作用，有助於減少胃部炎症。
維持良好飲食規律
除了慎選食物之外，保持規律的飲食習慣，不過量進食，讓胃足夠的時間修復，都可以減低胃部病變的風險。