換季狂咳喉嚨唔舒服？營養師教吃5大營養素保養呼吸道

飲食也可以保護呼吸道？有營養師指出，近期不少人都發現因為換季或空氣污染，令呼吸道引起不適，引發持續咳嗽和喉嚨不適。營養師指出，除了日常做好防護，亦可以吃5種營養素保養呼吸道。

5大營養素保養呼吸道 營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，當面對換季過敏、空氣污染和病毒威脅時，許多人都經常感到喉嚨不適或持續咳嗽。他表示，其實除了佩戴口罩與防護措施，飲食中攝取一些關鍵營養素也能有效保養和守護呼吸道。 1. 薄荷 成分：薄荷含有薄荷醇，具有舒緩呼吸道的作用。

效益：有助於緩解喉嚨不適或鼻塞，讓呼吸感覺清爽。

來源：常見於薄荷茶，但建議避免直接高濃度食用。 2. 百里香 成分：百里香富含抗菌成分百里香酚。

效益：可減少呼吸道細菌孳生，提升喉嚨與支氣管的清爽感。

來源：常用於草本茶或精油，適合日常保養。 3. 維他命C 功能：維持免疫系統功能，對抗呼吸道感染至關重要。

效益：有助於縮短感冒的持續時間。

來源：橙、奇異果及青椒等都是優質來源。 4. 鋅 功能：支持免疫細胞運作，缺鋅時容易反覆感染或出現傷口癒合慢問題。

效益：對兒童及銀髮族的呼吸道防護特別重要。

來源：堅果、海鮮和全穀類食物是鋅的豐富來源。 5. Omega-3脂肪酸 功能：幫助減少因空氣污染引發的呼吸道不適。

效益：具有抗發炎作用，能保護肺部與氣管，對氣喘或過敏體質者尤為有益。

來源：主要來自深海魚油和亞麻籽。

換季能自在深呼吸！ 營養師王證瑋建議，薄荷和百里香以茶飲或調味形式攝取，避免高濃度精油直接食用。另外，營養素並非「即時止咳藥」，而是需要持續攝取的日常保養。他再提醒，維持均衡飲食和規律作息，才能建立穩定的呼吸道防護。以上營養素可以令呼吸更加順暢，免疫力更穩定。每天堅持小小的改變，讓你在換季或空氣污染的挑戰中，依然能自在深呼吸。