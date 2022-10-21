換肝後染疫 服藥險致命！處方口服藥嚴防相沖

日前台中慈濟醫院收治一名何姓46歲男性肝移植患者，何男換肝後接受免疫抑制劑穩定控制，狀況良好。但九月底快測陽性確診，在診所醫師處方5天口服抗病毒藥物Paxlovid治療後，竟發生嚴重頭痛、輾轉難眠、食慾不振等症狀，何男強忍病痛，一直到居家隔離期滿，前往門診就醫檢查才發現體內免疫抑制劑濃度已超過正常值上限10倍，發生要命的藥物交互作用。

正在接受免疫抑制劑治療的移植患者等，萬一確診新冠肺炎用藥要注意！台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬醫師提醒，接受口服抗病毒藥物治療前，都應該要先與主治醫師聯繫，以便將免疫抑制劑及口服藥物治療做最佳化調整，避免致命危機。

腎臟功能或受損

鄭紹彬醫師表示，因為臨床常用的免疫抑制劑與口服抗病毒藥物Paxlovid，在人體內都是由同樣的肝臟酵素代謝，同時服用會導致免疫抑制劑因代謝減少而快速累積血中藥物濃度。一但免疫抑制劑超過正常值上限，可能引起腎臟功能受損、血壓上升、失眠、頭痛、手抖及感覺異常等神經學症狀，甚至會因免疫抑制過度造成次發性感染，嚴重的藥物相互作用可能致命，切莫輕忽。

事實上，衛生福利部已提醒口服抗病毒藥物Paxlovid與多種藥物存在相互作用，除了禁忌使用的10大類藥物，也有需密切追蹤藥物濃度的35類用藥，相關患者接受口服抗病毒藥物治療時需特別注意。