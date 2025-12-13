搲到滿身傷仲係醫唔好？醫生提出「異位性皮膚炎關鍵解決方法」重拾生活質素

65 歲林先生多年飽受異位性皮膚炎折磨，全身丘疹、結節性癢疹反覆發作，皮膚乾裂潰爛、癢到無法入眠，長期抓到遍體傷痕。輾轉多間醫療院所仍無法穩定控制，最終至台北慈濟醫院就診。經皮膚科廖澤源醫生評估傳統治療已難以改善，林先生採用標靶藥物治療後搔癢與病灶出現改善，目前僅需定期覆診維持療效。

過敏體質常合併 延誤治療恐影響生活

異位性皮膚炎屬過敏性濕疹，四分之一患者成年後才發病，成人患者常在頭頸處反覆出現皮疹與強烈搔癢。廖澤源醫生指出，疾病與免疫失衡有關，患者常合併過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等問題。長期發炎與搔抓不只影響外觀、睡眠、人際與工作，還可能造成感染，甚至引發抑鬱，因此不可輕視。

輕重度治療有別 標靶藥針對關鍵發炎通路

輕度患者多可用保濕、外用類固醇或免疫調節劑搭配生活調整來控制症狀。中重度病人若病灶範圍大或反覆惡化，醫生常會合併口服藥物或照光治療。若已連續接受至少兩種傳統免疫抑制劑與照光仍效果不佳，且嚴重影響日常生活，即可在專業評估下採用標靶藥物。此類藥物能阻斷異位性皮膚炎的重要免疫路徑，改善紅疹、搔癢與失眠，多在2至4周內見效，長期使用也能穩定皮膚狀況。廖澤源醫生提醒，雖然標靶藥物安全性高、禁忌症少，但仍需注意與其他藥物的交互作用，覆診時應主動提供完整用藥資訊。