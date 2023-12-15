搶救視力不能等！治療糖尿病黃斑水腫與濕性老年黃斑病變，眼科醫生圖文懶人包

「那是一位壯年在職糖尿病患者，因為覺得看東西有暗影，而發現是雙眼糖尿病黃斑水腫，左眼伴隨黃斑前小量玻璃體出血」牛津眼科診所院長趙效明醫生指出，「今日有多元眼內注射藥物可選擇，施打頻率略有不同。經過討論後，患者選擇可以雙管齊下抑制血管不正常增生，且有機會快速減少視網膜積液、血液滲漏的藥物。在穩定治療後，其施打頻率調整至約4個月注射一次，治療便利性明顯提升。」

趙效明醫生說，隨著年紀增加，黃斑容易發生病變，濕性老年黃斑病變(nAMD)的罹病風險也可能隨之提升。其患者脈絡膜的血管因異常增生且結構不緊密，水分與血液容易從血管中滲出，水腫與出血的情況可能接踵而至。根據亞洲的研究顯示，在40歲或以上人士中，濕性老年黃斑病變(nAMD)的發生率約為3.6%；根據另一研究指出，全球約有800萬人因老年黃斑病變(AMD)而受苦。

黃斑是視網膜中相當敏感的感光區域，當黃斑發生病變，可能會對視覺造成視線中心出現黑點、扭曲、模糊、顏色黯淡等衝擊。趙效明醫生指出，常見的黃斑病變，包含：濕性老年黃斑部退化病變(Neovascular Age-related Macular Degeneration, nAMD )與糖尿病黃斑水腫(Diabetic Macular Edema, DME )等。

黃斑是視網膜中相當敏感的感光區域，當黃斑發生病變，可能導致失明。

黃斑病變可致失明

趙效明醫生接續說明，糖尿病黃斑水腫(DME)是因為長期處於血糖過高的狀態，使微血管周邊細胞(Pericyte)死亡、血管內皮細胞生長因子濃度增加、血管通透性增加，而出現黃斑水腫。糖尿病患者終生患有糖尿病黃斑水腫(DME)的比例約為10%。可見糖尿病黃斑水腫(DME)正嚴重威脅健康。

「黃斑病變可能奪走視力，讓人失去工作能力、無法開車、連走路都有問題，對患者與家庭造成很大的衝擊。」趙效明醫生強調，「黃斑部病變對視力造成的破壞有時是不可逆，建議及早介入、積極處理，避免錯失黃金治療時間。」

眼內注射對抗惡勢力！

過去針對濕性老年黃斑病變(nAMD)與糖尿病黃斑水腫(DME)是使用雷射療法，但是治療成效有限，而且雷射具有破壞性，可能讓患者的視力退步。

現在，可以使用抗血管新生藥物治療濕性老年黃斑病變(nAMD)與糖尿病黃斑水腫(DME)。趙效明醫生說，眼內注射抗血管新生藥物能夠抑制異常血管新生，穩定患者的視力。

聽到要將藥物注入眼球內，患者可能會有些擔心。不過在進行治療時，醫生會使用局部麻醉，並利用30G細針注射，這些方式都能有效減緩不適。

趙效明醫生說，現在有新型藥物可雙管齊下，抑制血管增生並幫助穩定血管，有機會可以快速減少視網膜內、黃斑下的積液、血液，甚至加速吸收玻璃體出血，提升患者對治療的信心。在狀況穩定後，最長有機會約4個月注射一次，可延長治療的周期、減少覆診的次數、降低患者的心理壓力。