搽修護霜導致初經提早、男孩生乳房！家長如何把關？

近期「兒童擦含有雌激素的修護霜導致性早熟」在母嬰界引起恐慌。兒童內分泌科醫師黃世綱提醒，只要是定位給成年女性的保養品，標榜「延緩老化」、「完美肌膚」，此類產品就不適用於孩童。若家中女童出現8歲以前就發育、第二性徵出現、長高速度太快，應立即就醫。 許多兒童受異位性皮膚炎所苦，家長予以擦上修護霜緩解不適。然而，近期不少醫師發現一些幼齡孩童因乳房隆起，被家長帶來求診，幾位醫師將產品名稱一比對，赫然發現使用的都是某牌修護霜，事件爆發後引起家長擔憂，廠商也隨即聲明致歉並將產品下架。

辨別性早熟徵狀 黃世綱表示，這些擦了含有雌激素修護霜的孩童，年齡約2至3歲，女孩出現乳房提早發育、甚至3歲多就來初經；而男孩除了乳房發育之外，甚至有乳暈顏色變黑的情況。 若家中孩子出現過早發育(男孩9歲前、女孩8歲前)、第二性徵出現(男孩睾丸增大、陰毛生長、聲音低沉；女孩乳房發育、陰毛增加)，以及長高速度太快(一年超過6厘米)的徵狀，應立即就醫；若男孩9歲或女孩8歲以後才發育，就不算是性早熟，家長不必擔心。