搽潤唇膏也有學問 留意幾種成分或過敏 附搽正確潤唇膏方法

本港最近踏入秋冬天，天氣開始又乾又冷，如果肌膚未有保濕，可能會出現爆拆問題，除了肌膚，嘴唇也要適時保濕！不過嘴唇比起其他皮膚更加脆弱敏感，選擇潤唇膏時要更加小心！

唇部的角質層非常薄，與其他身體部位的皮膚不同，缺少一種稱為NMF的天然保濕因子，唇部亦沒有皮脂腺分泌皮脂，導致無法為肌膚製造屏障，容易導致缺水問題。但是唇部的代謝功能亦比其他皮膚強，只要選擇合適的潤唇膏，就算是乾燥爆拆的嘴唇也可以很快回復正常！

由於嘴唇脆弱敏感，如果對化妝品或潤唇膏中的成分過敏，則可能導致唇炎！如果本身為易過敏的體質，買潤唇膏時應該更仔細留意潤唇膏中的成分，要避免含明顯色素、香氣過重的唇膏，另外羊毛脂及薄荷等成分都容易造成刺激，應盡量避免。

唇炎或由這些成分導致？

正確塗潤唇膏方法

當嘴唇乾燥後才塗潤唇膏已經太遲，應該時刻保持嘴唇水潤，但也要避免過度塗抹，一天以6至8次為佳。

很多人塗潤唇膏時會直接由左右兩邊打橫塗抹，但其實正確方法是一圈一圈畫圓塗抹，除了護唇也可以促進唇部皮膚的血液循環。

在睡前塗潤唇膏時，可以稍為出界，超出嘴唇部位，滋潤唇周的肌膚！而開封後的潤唇膏應在半年內用完。

大家可因應情況選擇潤唇膏，如在戶外工作或遊玩時，可選含防曬功能效果的潤唇膏；需要外出見客時，選有色的潤唇膏等。