摸得到的乳房良性腫瘤該不該切除？

小玲在乳房外側摸到一顆一元硬幣大小的硬塊，到醫院檢查經診斷後雖然是屬於良性腫瘤，但她仍然擔心哪天會不會演變成惡性？經常為此困擾不已，想將它拿掉，以絕後患！卻又擔心切除後乳房會變形、還會留下傷疤。

哪些良性腫瘤可能轉變為癌症？ 良性腫瘤是指細胞在分裂過程中不受控制造成不正常的增生，一般認為與體質、年齡及荷爾蒙改變有關，但實際成因不明，至於會不會演變成為惡性腫瘤，就要看腫瘤類型，仍然有轉為惡性的可能。 中國醫藥大學附設醫院乳房外科研究醫生廖庭儀指出，有少數良性腫瘤如非典型乳管增生(ADH)之後成為惡性腫瘤的機會較高。這是因為ADH屬於一種癌前病變，從統計上來看，會轉變為惡性腫瘤的機率約有28%，還有其他如平坦型上皮非典型增生也有約11%會轉變為惡性、乳突瘤約12%、乳腺小葉若有非典型增生也有17%有機會變成惡性，因此建議要密切觀察。廖庭儀說，「就算經切片判斷為良性腫瘤，若腫瘤超過2至3公分時，若出現有疼痛感，一般也會建議切除；臨床有些病人屬於容易緊張型，若經常焦慮，或許也可考慮將其切除。」 禾馨民權婦幼診所乳醫中心副院長洪碩徽也同意，「癌前病變雖被歸類為良性，但在其生命過程中仍有轉變成惡性的可能，因此建議要拿掉。」此外，有時以影像學檢查是以外觀來判定，但有些形狀看起來沒問題的腫瘤還是有可能轉成惡性。

良性腫瘤也要做活檢嗎？ 一般來說，確定乳房腫瘤是屬於良性或惡性可從臨床症狀、病史及觸診的方式檢查、確認腫瘤的大小、硬度等以初步判斷其性質。其次也會以超聲波、乳房造影等影像學觀察腫瘤的形狀、邊界、內部是否有血管增生等。若從影像學中發現有異，醫生會建議進行活組織檢查，取得細胞樣本進一步確認該腫瘤屬於良性或惡性。 若從超聲波下觀察到腫瘤的形狀不規則，像是有角、類似雲朵狀，或有血液流通、邊緣界線不清楚時，通常惡性機率大，會建議要進行組織活檢。 洪碩徽副院長說，活檢與切除不一樣，活檢是單指取出腫瘤組織中的一小部分，「過去活檢的方式是採取粗針活檢，但取出的組織可能少於腫瘤組織的1%，可能無法代表全部，所以偶爾會遇到取得的採樣是良性，最後卻發現是惡性的狀況，也因此，才有了新的微創設備，利用真空抽吸的方式，在超聲波導引下，取得較大塊的組織，以提高診斷的準確性，同時也可以達到部分切除的效果。」