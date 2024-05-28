擊退濕疹搔癢！中醫緩解濕氣煩憂

進入潮濕多雨的季節，不少人都有體內濕氣排不掉、濕疹開始大爆發的困擾。有位54歲的邱先生，經常覺得背部搔癢難耐，尤其如果吃到蝦子、蟹等海鮮，更是皮膚起紅疹、癢得叫人受不了，因此需要特別留意飲食。在中醫上，海鮮特別是貝類被視為易引發發炎反應的食物，所以對體質容易過敏的人來說，最好避免食用海鮮。平時可以喝綠豆薏苡仁湯清熱解毒，達到祛濕止癢的效果並緩解濕疹症狀。

濕疹類型解析 中醫診所主治醫師莊可鈞解釋，濕疹是一種長期的慢性皮膚炎症，可發生在身體的任何部位，背部、腿部、腋窩、肘窩、膝後關節處、頸部等都是好發部位。濕疹又分為急性、亞急性和慢性三種。在急性期，皮膚會非常癢，出現丘疹、膿液，因為不斷搔抓，皮膚很可能會破皮流膿；亞急性期症狀會較為減輕，但依然會有皮疹；而慢性期濕疹會反覆發作，皮膚會增厚、乾燥、苔癬化，且依然有搔癢感。濕疹的發生受到季節、環境、飲食和個人體質的影響，其中飲食習慣是一個比較容易控制的因素。

擊退濕疹的平衡之道 莊可鈞中醫師指出，脾臟負責轉化我們攝取的食物和水，將其代謝為身體需要的營養物質。然而有些人的體質無法有效代謝食物，導致代謝廢物在體內積聚，形成中醫所說的濕氣，進而引起濕疹。濕氣主要好發於以下幾種體質： 濕熱型：好發於急性期濕疹，主要發生在夏季，皮膚會出現丘疹、水泡且癢得厲害，搔抓後甚至會流膿、糜爛，常伴隨心煩、口渴、夜間睡眠不佳等症狀。中醫治療以清熱祛濕為主，如使用三仁湯。

脾虛型：多發生於亞急性濕疹，通常是因為急性期濕疹反覆發作所致，症狀為起紅疹、水皰，常伴有腹瀉、食慾不振、腹脹等症狀，但搔癢感比急性期較輕。中醫治療以健脾去濕止癢為主，如使用茵陳五苓散。

血虛風燥型：多見於慢性濕疹，因久病耗傷陰血、形成血虛體質，症狀為皮膚乾燥、脫屑、出現苔癬樣，但仍有搔癢感，常見於老年人。中醫治療以祛風癢血為主，如使用當歸飲子。