操太多都有害？9個徵兆話你知要停一停

為身體健康，要養成運動習慣。不過如果運動過度，相反會對身體帶來傷害。你有以下9個徵兆嗎？如果有的話，就是時候調整一下你的運動習慣。
分兩個層面
運動過度可以有兩個層面。第一個是操過龍，即運動時將自己推至極限，甚至夾硬來，例如強度、訓練時間等，並沒有循序漸進，於是容易引致受傷。另一個層面是認為運動必須要做而已經變得沒有樂趣，又或不做運動會有焦慮、罪疚感。
運動過度9個徵兆：
- 肌肉持續痠痛：一般運動後肌肉痠痛只會最多持續3至4天，若時間更長的話便要留意。
- 免疫系統減弱：比平時易病，也是運動過度的特徵之一。
- 受傷：更頻繁受傷或同一位置反覆受傷，一般是訓練出現問題的警號。
- 疲倦、易怒：經常沒能量是將自己身體迫得太緊的訊號。
- 開始訓練不久即感疲倦：肌肉很快感疲勞，難以繼續訓練。
- 表現出現平台期或倒退：如果一段時間都沒有增長，例如重訓未能增加重量，或者是之前的訓練已經超過極限。
- 息靜心率增加：恆常運動應會降低息靜心率，若發現反而增加的話，便可能是運動過度。有可能是嚴重問題，或者心血管出現變化。
- 訓練先於一切：為訓練而避開正常社交活動，出現了強迫的傾向，也是運動已經過度。
- 抑鬱焦慮感：運動本應會令人心情愉悅，但太多的話會令人心情低落、昏昏欲睡。運動過度者也會因為錯過一次訓練而焦慮或神經質。
首要是休息
如果發現自己運動過度，第一件事要做的便是休息。完全離開訓練一至兩星期，讓心情、胃口、睡眠等回復正常。如果兩星期後亦有上述徵兆，便應諮詢醫生意見，找出潛藏的原因。而從投訓練時，須留意營養攝取、足夠水分、足夠睡眠、訓練之間有足夠回復時間。