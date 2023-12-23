操太多都有害？9個徵兆話你知要停一停

為身體健康，要養成運動習慣。不過如果運動過度，相反會對身體帶來傷害。你有以下9個徵兆嗎？如果有的話，就是時候調整一下你的運動習慣。

分兩個層面

運動過度可以有兩個層面。第一個是操過龍，即運動時將自己推至極限，甚至夾硬來，例如強度、訓練時間等，並沒有循序漸進，於是容易引致受傷。另一個層面是認為運動必須要做而已經變得沒有樂趣，又或不做運動會有焦慮、罪疚感。