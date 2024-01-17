操腳5大好處及原因 提升運動表現 健身唔可以Skip Leg Day

有些健身人士會「skip leg day」，即跳過操腳的日子，原因可能是覺得太辛苦，又或者有只要上身健壯就夠了的想法。不過如果連一周操一日腳都沒有的話，長此下去就會有以下問題出現。

不 操腳 身形比例奇怪

當上半身很壯碩，肌肉線條明顯，但下半身卻很瘦削，臀部、四頭肌都很細小的話，便會使整體看起來很不協調。不少人健身是為了身形好看，但不操腳可能造成反效果。