操腳5大好處及原因 提升運動表現 健身唔可以Skip Leg Day

有些健身人士會「skip leg day」，即跳過操腳的日子，原因可能是覺得太辛苦，又或者有只要上身健壯就夠了的想法。不過如果連一周操一日腳都沒有的話，長此下去就會有以下問題出現。
不操腳 身形比例奇怪
當上半身很壯碩，肌肉線條明顯，但下半身卻很瘦削，臀部、四頭肌都很細小的話，便會使整體看起來很不協調。不少人健身是為了身形好看，但不操腳可能造成反效果。
不操腳 沒法提升運動表現
大部分運動例如田徑、球類等，都需要雙腳的力量去跑、跳，即使是看似上半身的動作如投球、揮拍，其實力量亦由腳開始，經過核心肌群傳送到上肢，所以下半身肌肉如四頭肌、膕繩肌及臀部肌肉都很重要，而它們都是在leg day中操練。
不操腳 做少3種經典健身動作
臥推、硬拉和深蹲是健身三大必做經典動作，因為它們對身體的得益甚多。如果從不操腳的話，即硬拉和深蹲都沒有做，這除了有礙肌力的增長，也會減慢肌肥大和減脂的速度。
不操腳 減慢肌肥大
少了兩個必做訓練動作是原因之一，另外，肌肉增長除了要有足有夠的訓練和蛋白質等營養攝取外，身體內的生長荷爾蒙和睾酮都很重要。而要有效刺激身體分泌這些荷爾蒙，就要鍛煉身體最大的肌肉，即大腿和屁股，因此要上半身更厚實，都一樣要練腿；相反不練腿的話，上半身的進步也會被減慢。
不操腳 較難消脂
消脂有兩個途徑，一是透過運動直接消耗熱量，二是增肌以增加基礎代謝率。而運動時使用大肌肉的話，就需要更多能量，若不操腳就明顯減少了一大部分可有效消耗熱量的「武器」！另外，缺少了腿的肌肉增長，基礎代謝率的提升也打了一定折扣。