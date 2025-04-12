操腹一樣要肌肥大 先可以見到6嚿腹肌(附2個訓練方法)

現時別人判斷你有多「大隻」，不再看老鼠仔及胸肌，而是看腹肌，當中又最著重腹直肌。腹肌訓練千萬種，如果要有強勁、可見的「6嚿腹肌」，應該做哪些訓練？平板支撐、捲腹？不，做以下兩個動作，並循序漸進增加難度才是上策。
為何平板支撐不行？
訓練胸肌會做臥推，循序漸進增加重量。訓練老鼠仔做二頭彎舉，循序漸進增加重量。事實上腹肌也是一樣，要看得見首先它要有一定程度的肌肥大。平板支撐是訓練核心穩定性，雖然腹肌也有幫忙，不過訓練耐力多於力量，也令肌肥大不顯著。捲腹的方向相對正確，不過訓練強度也未夠高，連續做30次，也是在訓練耐力多於力量。肌肥大應遵從6至12RM重量，每組做6至12次就力竭，做3至4組的訓練模式。不妨試做以下兩個訓練。
當然，同時要做好飲食控制，體脂夠低，腹肌才會顯現出來。
斜板仰臥起坐
- 坐在「腳高頭低」的斜板上，腳勾好，穩定身體位置。
- 慢慢躺下，直至身體接觸到斜板，就立即腹肌發力，拉起身體到原來位置。
- 躺下時吸氣，起來時呼氣。重複6至12次為一組，做3至4組。
- 進階：如果感到輕鬆，調整斜板至更斜，當已是最斜的時候，就可手持2至5公斤啞鈴抱在胸前，再進階就將重量置於頭後，再慢慢增加重量。
抬腿及抬臀
- 先躺在平地或斜板(頭高腳低)上，手在頭後抓住穩固的東西。
- 腹部發力抬起雙腿至雙腿垂直地面。
- 然後臀部也離地向上抬至最高，雙腿繼續指向天空。
- 臀部及雙腿慢慢放下至原處。
- 躺下時吸氣，抬起時呼氣。重複6至12次為一組，做3至4組。
- 進階：雙腳可綁住啞鈴增加負荷，循序漸進增加重量。