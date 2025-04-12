操腹一樣要肌肥大 先可以見到6嚿腹肌(附2個訓練方法)

現時別人判斷你有多「大隻」，不再看老鼠仔及胸肌，而是看腹肌，當中又最著重腹直肌。腹肌訓練千萬種，如果要有強勁、可見的「6嚿腹肌」，應該做哪些訓練？平板支撐、捲腹？不，做以下兩個動作，並循序漸進增加難度才是上策。

為何平板支撐不行？

訓練胸肌會做臥推，循序漸進增加重量。訓練老鼠仔做二頭彎舉，循序漸進增加重量。事實上腹肌也是一樣，要看得見首先它要有一定程度的肌肥大。平板支撐是訓練核心穩定性，雖然腹肌也有幫忙，不過訓練耐力多於力量，也令肌肥大不顯著。捲腹的方向相對正確，不過訓練強度也未夠高，連續做30次，也是在訓練耐力多於力量。肌肥大應遵從6至12RM重量，每組做6至12次就力竭，做3至4組的訓練模式。不妨試做以下兩個訓練。

當然，同時要做好飲食控制，體脂夠低，腹肌才會顯現出來。