擔心藥物相互作用不只要注意柚子 吸煙也會影響「這些」藥物效果！

吃柚子需要留意與藥物的相互作用，而除了柚子以外，事實上吸煙也會影響藥物效果，甚至會影響疾病控制，並且增加危害健康的副作用，其二手煙、三手煙對他人也會造成影響，應特別注意。
吸煙會降低「這些」藥物效果 並增加心血管疾病風險
吸煙會降低藥物的效果，當煙草燃燒不完全時，會產生多環芳香烴碳氫化合物(PAHs)，這些物質是肝臟代謝酵素的誘導劑，會促進CYP 1A1、CYP 1A2、CYP 2E1等肝臟代謝酵素的代謝作用，研究顯示，吸煙者服用透過CYP酵素代謝的藥物時，藥物被身體清除的速度會比非吸煙者快，將使藥效大打折扣。
常見可能會受吸煙影響效果的藥物包含抗精神病藥物(如：Clozapine、Olanzapine、Haloperidol)、抗抑鬱藥物(如：Fluvoxamine)、支氣管擴張劑(如：Theophylline、Aminophylline)及苯二氮平類(Benzodiazepines)鎮靜安眠藥(如：Alprazolam、Lorazepam、Oxazepam)等。
而且煙草中的尼古丁也會影響藥物的效果，尼古丁可能會刺激中樞神經系統，進而影響吸煙者服用苯二氮平類藥品(Benzodiazepines)的鎮靜安眠效果，另外尼古丁也會刺激交感神經，使吸煙者血壓、心跳速率增加，並降低高血壓及心臟病常用藥乙型阻斷劑(β-blockers)的效果。
有研究發現，吸煙還會降低吸入性類固醇藥物的效果，並增加服用口服避孕藥的女性罹患中風、心肌梗塞及血栓等心血管疾病的風險。
吸煙不只影響自身 二手煙也會影響他人藥物代謝
而且吸煙不只會影響自身健康，其二手煙也會影響他人體內的藥物代謝，有研究指出每天吸20支煙以上的父母，其二手煙會讓使用支氣管擴張劑Theophylline的孩子體內藥物清除率上升51%，不僅會影響藥物發揮作用，還有可能會讓病情更加難以控制。
除了要注意吃柚子可能會產生藥物相互作用外，也需留意香煙所造成的影響。國健署提醒，民眾在就診時應告知醫事人員是否有吸煙習慣或近期戒煙情形，以便醫事人員提供適切的醫療及用藥服務，若對藥物使用有疑慮，建議應主動諮詢專業醫事人員。
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