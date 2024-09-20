擔心藥物相互作用不只要注意柚子 吸煙也會影響「這些」藥物效果！

吃柚子需要留意與藥物的相互作用，而除了柚子以外，事實上吸煙也會影響藥物效果，甚至會影響疾病控制，並且增加危害健康的副作用，其二手煙、三手煙對他人也會造成影響，應特別注意。

吸煙會降低「這些」藥物效果 並增加心血管疾病風險

吸煙會降低藥物的效果，當煙草燃燒不完全時，會產生多環芳香烴碳氫化合物(PAHs)，這些物質是肝臟代謝酵素的誘導劑，會促進CYP 1A1、CYP 1A2、CYP 2E1等肝臟代謝酵素的代謝作用，研究顯示，吸煙者服用透過CYP酵素代謝的藥物時，藥物被身體清除的速度會比非吸煙者快，將使藥效大打折扣。

常見可能會受吸煙影響效果的藥物包含抗精神病藥物(如：Clozapine、Olanzapine、Haloperidol)、抗抑鬱藥物(如：Fluvoxamine)、支氣管擴張劑(如：Theophylline、Aminophylline)及苯二氮平類(Benzodiazepines)鎮靜安眠藥(如：Alprazolam、Lorazepam、Oxazepam)等。

而且煙草中的尼古丁也會影響藥物的效果，尼古丁可能會刺激中樞神經系統，進而影響吸煙者服用苯二氮平類藥品(Benzodiazepines)的鎮靜安眠效果，另外尼古丁也會刺激交感神經，使吸煙者血壓、心跳速率增加，並降低高血壓及心臟病常用藥乙型阻斷劑(β-blockers)的效果。

有研究發現，吸煙還會降低吸入性類固醇藥物的效果，並增加服用口服避孕藥的女性罹患中風、心肌梗塞及血栓等心血管疾病的風險。