擠暗瘡 隨時留疤

暗瘡困擾著不少人，尤其年輕男女，由於有感影響外表，常會將暗瘡擠掉希望可快點復原，不過此舉反而更容易引致發炎、留下疤痕，屆時便更難處理！皮膚科專科醫生劉顏銘建議，暗瘡要以正確方式處理，問題嚴重應及早求醫，平時也要小心護理皮膚，減少暗瘡孳生。 劉顏銘表示，暗瘡影響全球八成青少年及成年人，成因是毛囊過度角化伴隨毛囊阻塞，加上皮脂分泌增加，就會形成暗瘡，如果遇上痤瘡丙酸桿菌，更可能引起炎症，出現大粒的丘疹及囊腫。

3惡化原因 夏天會加劇暗瘡問題，而使暗瘡惡化的原因主要有三。

不良生活習慣：精神壓力、睡眠不足令荷爾蒙失衡，影響毛孔角質並分泌油脂，加重發炎狀況； 胡亂擠暗瘡：用未適當清潔的雙手擠暗瘡、針清，都有可能讓細菌進入傷口，引起發炎，亦會刺激毛囊，令毛孔愈來愈大； 使用過量或不當護膚品：暗瘡剛形成時，錯用高養分護膚產品；又或用了去油力超強的護膚產品，使皮膚過於乾燥、脫皮，反令細菌容易繁殖。

冰錐型疤痕難處理 早前本地調查指，近八成暗瘡患者都會用手擠暗瘡，劉顏銘警告這或將膿腫推得更深入，加劇發炎，甚至令暗瘡惡化造成永久疤痕，需要更多時間及資源去處理。有研究亦表明，不論暗瘡嚴重程度，逾四分一人會留有永久疤痕。「凹陷的暗瘡疤痕可分冰錐型(V形)、滾動型(M形)及方塊型(U形)，視乎其深度而決定處理難度，由於冰錐型可達真皮層，甚至筋膜層，相對上最難處理。」

影響心理健康 暗瘡疤痕影響的不僅外觀，連患者的自信、心理健康都會受損，繼而出現焦慮、不善交際等問題。劉顏銘續指，「除擠暗瘡外，由出暗瘡到得到有效治療之間的時間愈長，暗瘡疤痕風險亦愈高。而及早處理，則可減少皮膚損傷程度、避免二次損傷，並抑制炎症反應，有助皮膚修復。」傳統治療上視乎嚴重程度，使用外用或口服的維A酸及抗生素、氧化苯甲等，抑制發炎及殺菌。 助減凹凸洞 近年有新一代外用維A酸，能夠與皮膚上的視黃酸受體-γ結合，有消炎、抑制粉刺形成、調節皮膚角質化過程及加速表皮更新的作用，減低留疤風險，並提升皮膚質素。有研究以患者的左右邊面比較新一代維A酸及對照藥物，發現24周後使用新一代維A酸一邊面的凹凸洞減少了5.9個，暗瘡量減少七成；而對照藥物只減少2.7個凹凸洞，及減少45%暗瘡量。

劉顏銘提醒，清潔、護理、保濕及防曬是日常皮膚護理重要程序，「做好保濕可減少局部暗瘡治療帶來的乾燥和刺激；防曬則可選成分簡單的物理防曬，避免過敏。」