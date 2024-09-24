擴散性前列腺癌組合療法延存活

前列腺癌普遍生長較慢，即使癌細胞不幸擴散，如獲適切治療，患者往往能與癌共存。以擴散性荷爾蒙治療敏感型前列腺癌為例，港怡醫院泌尿外科顧問醫生盧挺傑（泌尿外科專科）指，最新國際指引建議使用傳統荷爾蒙療法及新一代口服荷爾蒙藥物（雙重組合療法），或再加上化療（三重組合療法）作標準治療，較傳統治療大幅延長整體存活期。盧醫生形容患者普遍傾向接受新組合療法，而現時有社福機構亦為經濟有困難的患者提供援助，期望患者積極接受治療。

本港男性第三大癌症 惟「長命百歲」不是夢

被視為「男人最痛」的前列腺癌是本港第三大男性癌症，新確診個案於過去20年呈上升趨勢，相信或與人口老化、平均壽命增加及相關篩查漸趨普及有關。盧醫生稱，年齡及家族史是前列腺癌的高危因素，亦有流行病學研究顯示高脂肪飲食、肥胖及吸煙可能增加前列腺癌風險。

根據盧醫生的臨床經驗，本港患者的確診年齡大多只有60多歲，然而前列腺癌普遍生長較慢，如能及早診治，復發機會較低，不少患者能與癌共存甚至「長命百歲」，僅因其他長期病患離世。

晚期徵狀才明顯 按高低轉移量診治

前列腺癌主要以局部及擴散性作分類，早期前列腺癌可以毫無病徵，很多時透過篩查才發現前列腺癌指數異常。至於晚期前列腺癌的徵狀則較明顯，包括血尿、尿頻、尿滯留、輸尿管阻塞甚至腎衰竭等。若擴散至骨，可引致骨痛、骨折、貧血、甚至脊髓受壓及下半身癱瘓。

盧醫生分析，擴散性前列腺癌可根據轉移的地方及癌細胞數量，分為高量轉移（high volume）和低量轉移（low volume）前列腺癌，如患者適合接受荷爾蒙療法（即並無產生抗性），則可歸類為荷爾蒙治療敏感型前列腺癌。

國際指引：雙重及三重組合療法作標準治療

過往擴散性荷爾蒙治療敏感型前列腺癌的治療主要為傳統荷爾蒙療法，盧醫生表示：「最新國際指引建議，在傳統荷爾蒙療法之上，加上新一代口服荷爾蒙藥物（雙重組合療法），或再配合化療（三重組合療法）作標準治療，能顯著延長患者的整體存活期及將死亡率降低約25% - 30%。過往患者接受傳統荷爾蒙療法後，約2年便可能出現抗藥性，如今推遲至約4 - 5年後才可能出現。」另外，盧醫生提及，只要選擇得宜，副作用不會比傳統治療明顯增加，患者生活質素亦不會受太大影響。