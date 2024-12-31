擺脫深層肩胛「膏肓痛」！中醫調理與姿勢矯正助減緩不適

翰鳴堂中醫診所主治醫師吳文誠表示，膏肓痛以往多見於久坐上班族，因長時間姿勢不良和肌肉耐力不足，容易在脊椎與肩胛骨內側引發深層疼痛，嚴重時甚至波及脖子與頭部。即便休息，痠痛仍難以緩解。

30歲的上班族黃先生每周末健身兩天，追求結實的胸肌和人魚線，卻在數周後出現胸悶及膏肓痛，不僅上班時發作，運動後更是不適加劇。飽受困擾的他，決定尋求中醫治療。

久坐與鍛煉錯誤 膏肓痛成常見現代病

翰鳴堂中醫診所主治醫師吳文誠表示，膏肓痛以往多見於久坐上班族，因長時間姿勢不良和肌肉耐力不足，容易在脊椎與肩胛骨內側引發深層疼痛，嚴重時甚至波及頸與頭部。即便休息，痠痛仍難以緩解。

健身族的隱藏風險：肌肉疲勞與骨架錯位

吳文誠醫師指出，周末健身族常因過度訓練，導致肌肉疲勞與脊椎小面關節發炎腫脹，最終引發疼痛與不適。治療上，透過針灸與中藥調理肌肉及氣血，並搭配筋膜與骨架手法調整，可有效改善疼痛狀況。