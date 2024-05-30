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健康
2024-05-30 18:30:25

擺脫甲溝炎 先戒除「剪短」！常見3治療方式

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甲溝炎

王志堂醫生解釋，甲溝炎的治療方式有非入侵性及非入侵性與指甲矯正等三大方式。

因腳趾在外面美容院修剪指甲後，甲溝感染發炎的病患，究其原因，是腳指甲變形(嵌甲)導致指甲刺入甲溝，引起走路疼痛，造成極大的困擾。因修剪腳趾甲將指甲兩側靠近甲溝處修短，結果愈修愈短，最終因修不到甲溝深處或是硬挖而受傷導致感染。

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修剪不當感染 導致甲溝發炎

樂生療養院一般外科王志堂主任說，「嵌甲」意指腳趾指甲兩側的甲溝因指甲變形、修剪不當或是外力導致指甲與甲溝旁邊的皮膚不當的摩擦，甚至刺入皮膚內，因感染而導致甲溝發炎，造成紅腫、疼痛，導致反覆性感染或形成化膿性肉芽組織增生。

修剪腳甲

有些人在外面美容院修剪指甲後，引致甲溝感染發炎。

嵌甲原因多 常見這些因素所致

王志堂指出，造成嵌甲的發生原因有家族遺傳性捲甲；先天甲面過寬或趾骨發育異常；穿著不合適過緊的鞋子；指甲修剪不當；灰甲、銀屑病；末端腳趾血液循環不良導致指甲變形；外傷或不當的外力造成大拇指不當的擠壓。

皮鞋

穿著不合適過緊的鞋子，也會易有嵌甲。

治療甲溝炎有3 視嚴重情況對症下藥

王志堂醫生解釋，甲溝炎的治療方式有入侵性、非入侵性與指甲矯正等三大方式。非入侵性的治療如在甲溝發炎處搽藥膏或口服抗生素及消炎藥，或利用膠帶黏貼、棉球填塞甲溝來隔絕指甲對甲溝傷口碰撞；對甲溝有化膿性肉芽腫的患者可用硝酸銀化學燒灼肉芽組織，達到收斂、殺菌效果。這種非入侵性治療，不會疼痛，適合輕微甲溝炎患者，治標不治本且改善程度有限、復發機率高。

至於入侵性就的治療就是甲床重建術，利用摘除部分指甲與燒灼部分指甲生長點基質，讓甲板面積縮小，就減少指甲向外壓迫，雖然術後兩三天或因疼痛而造成行動上的不便，但卻一勞永逸。而指甲矯正治療，則是利用矯正器線圈旋緊後，以反作用力的原理，扳平捲曲的指甲並改善指甲面曲度，矯正過程並不影響日常生活，但矯正的時間長且矯正器的費用昂貴。

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腳甲

平日在修剪指甲時，應把指甲最前端白色部分保留住一毫米以上，且前端應剪平，而非剪成角形或弧形。

日常正確保養 穿合腳的鞋子

王志堂醫生提醒，無論接受哪一種治療，正確的指甲保養非常重要，除了不要穿不合腳的鞋子，平日在修剪指甲時，應把指甲最前端白色部分保留住一毫米以上，且前端應剪平，而非剪成角形或弧形。

另外，每天要雙腳皮膚保濕、減少硬皮發生，每天沐浴除清潔甲溝時，可用手將甲溝旁的肉稍往外撥，可減少指甲刺入。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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