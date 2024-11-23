支原體肺炎｜兒童最易受傳染？　症狀/治療及預防方法一覽

甚麼是支原體肺炎？ 支原體肺炎（黴漿菌）是由肺炎支原體引起的呼吸道感染，主要通過飛沫傳播。由於支原體肺炎的症狀相對輕微，而病患在染病後仍可以維持日常活動，因此支原體肺炎亦被稱為「行走性肺炎」（Walking Pneumonia）。

甚麼人容易感染支原體肺炎？ 以下幾類人士都會比較容易感染支原體肺炎： 65 歲或以上長者

免疫功能低下者

患有慢性肺病、心臟病或其他嚴重慢性疾病

年輕人及學生群體



點解年輕人及學生群體容易感染支原體肺炎？ 這是因為他們的免疫系統尚未完全成熟，並未曾接觸過支原體這類病原體，使他們對較容易感染支原體肺炎。 此外，學生日常會在學校、大學宿舍等密集環境進行社交接觸，加上年青人日常的社交活動，亦使他們人與人之間的接觸較為頻繁，從而進一步提高了感染支原體肺炎的風險。 根據香港衞生防護中心在 2019 年的定期報告，當年共有 1,930 宗支原體肺炎個案，當中有 64% 患者是 18 歲以下兒童同青少年，反映兒童是患上支原體肺炎的高危族群。

支原體肺炎有甚麼症狀？潛伏期幾長？ 支原體肺炎的潛伏期一般為 1 – 3 個星期，初時症狀通常較為輕微，例如會出現輕度發燒、乾咳、喉嚨痛和疲勞等。值得留意的是，有些患者起初是沒有明顯的症狀。 隨著病情發展，患者的咳嗽症狀可能加劇並出現少量痰，並在深呼吸或咳嗽時感到胸痛，同時可能出現頭痛及食慾不振的情況。另一方面，部分患者可能會出現皮疹、耳痛或關節痛等症狀。 在大多數情況下，支原體肺炎症狀都較為輕微，但在少數情況下，支原體肺炎仍有機會誘發嚴重併發症，如致命的腦炎、急性呼吸窘迫綜合症（ARDS），因此亦不能對此掉以輕心。

支原體肺炎的潛伏期一般為 1 – 3 個星期，初時症狀通常較為輕微，例如會出現輕度發燒、乾咳、喉嚨痛和疲勞等。值得留意的是，有些患者起初是沒有明顯的症狀。

如何診斷支原體肺炎？ 要診斷患者是否患上支原體肺炎，一般來說都會使用以下幾個方法： 臨床評估：醫生會根據病人的症狀（如咳嗽、發燒等）及透過身體檢查進行初步診斷

胸部X光檢查：通過「照肺」來檢查病人的肺部情況，以分辨病人是否患上支原體肺炎

血液檢查：透過抽血，檢查病人等炎症水平（如 C反應蛋白），從而檢查是否存在相關感染

PCR檢測：透過核酸測試，檢測病人是否對支原體肺炎呈陽性反應。

如何治療支原體肺炎？康復時間多久？ 如患上支原體肺炎，醫生都以大環內酯類抗生素（紅黴素、阿奇黴素或克拉黴素）進行治療，療程大約 5 – 14 天。另外，醫生亦會按病人症狀來處方止咳藥、退燒藥及止痛藥，緩解患者的症狀。 另外，病人期間亦應作充足休息、多飲水及避免刺激性物質，以減輕症狀及促進身體恢復。一般來說，支原體肺炎患者多數會在 2 – 4 個星期內康復，唯咳嗽症狀或會持續幾個星期。

如何預防支原體肺炎？ 目前尚未有疫苗可以預防支原體肺炎。因此，大家應從個人衞生著手，預防及避免傳染支原體肺炎： 注意個人衛生：如保持雙手清潔、勤洗手、打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，以減少病原體的傳播風險

避免傳染他人：患者應避免與他人密切接觸，以免肺炎支原體經飛沫傳染

避免工作或上學：患病期間，應避免返回工作或學校，以免將病毒傳染給他人

支原體肺炎都屬於非典型肺炎？感染病徵嚴唔嚴重？ 一齊聽吓 Bowtie 首席醫療總監 Jacky 點講！

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載