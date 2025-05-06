收工就想睡 要喝酒解壓？營養師教3大習慣KO壓力

壓力太大可能患上烤吐司症候群！有營養師指，當長期處於高壓的生活下，就有可能會患上「烤吐司症候群」，並有可能會出現各種症狀如報復性喝酒等，結果對身體造成不良影響。營養師表示，有3大習慣有助緩解壓力。
收工就想睡 要喝酒解壓？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當每天工作累到心疲力竭，晚上只想倒頭就睡，有可能患上「烤吐司症候群」。她解釋指，當長期處於高壓狀態下，就會出現身心俱疲的表現，就如我們Burnout之前，疲倦到像烤吐司(多士)一樣外酥內軟。而烤吐司症候群亦分為5大種類：
1. 烤吐司火腿
- 建議：宜舒壓
- 特徵：度過了辛苦的一天，需要放鬆一下。
2. 烤吐司芝士
- 特徵：生活單調無聊，需要安排一些好玩的活動。
- 建議：宜遊玩
3. 烤吐司煎蛋
- 特徵：忙碌勞累，想來點美食補充能量。
- 建議：宜美食
4. 烤吐司生菜
- 特徵：身心疲憊，像生菜一樣軟爛，需要好好休息。
- 建議：宜休息
5. 烤吐司忌廉
- 特徵：累到快要睡著，像溶化的忌廉般無力。
- 建議：宜補眠
烤吐司症候群3大症狀
營養師高敏敏提醒，如果患有烤吐司症候群，就有可能會出現以下症狀：
- 報復性喝酒：習慣下班小酌一杯，以去除工作上的壓力，但喝酒可能對健康造成負擔，不但會對肝臟造成影響，更有可能會增加患上癌症的風險。
- 睡眠不足：睡眠是身體修復的關鍵時刻，當睡眠不足會影響注意力與免疫力，並可能導致肥胖和心血管疾病。
- 疏忽私密處護理：常憋尿、喝太少水、處於濕濕悶悶環境可能導致健康問題，特別是對女性。同時如果有煙酒習慣，更有可能改變私密處pH值，導致黏膜防護力降低。
營養師教3大習慣KO壓力
營養師高敏敏指，如果不想成為烤焦的吐司，除了維持好心情之外，更可以透過以下3大方法改善問題：
1. 健康飲食
- 選擇營養價值高的食材，遵循彩虹飲食，多攝取各色蔬果，補充植化素以對抗發炎。
2. 充足睡眠
- 每天保持8小時的睡眠，並確保睡眠品質，讓身體得到充分修復，維持正常代謝。
3. 維持運動習慣
- 每周保持3次運動，日常生活中多走動、散步，替代搭電梯等，這些都是很好的運動習慣。有助避免肥胖、增加多巴胺，並維持好心情。
營養師高敏敏指，現代生活忙碌，別忘了與自己對話，關心身心靈健康。保持良好的心情，才能維持健康的人生。