收工就想睡 要喝酒解壓？營養師教3大習慣KO壓力

壓力太大可能患上烤吐司症候群！有營養師指，當長期處於高壓的生活下，就有可能會患上「烤吐司症候群」，並有可能會出現各種症狀如報復性喝酒等，結果對身體造成不良影響。營養師表示，有3大習慣有助緩解壓力。

收工就想睡 要喝酒解壓？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當每天工作累到心疲力竭，晚上只想倒頭就睡，有可能患上「烤吐司症候群」。她解釋指，當長期處於高壓狀態下，就會出現身心俱疲的表現，就如我們Burnout之前，疲倦到像烤吐司(多士)一樣外酥內軟。而烤吐司症候群亦分為5大種類：

1. 烤吐司火腿

建議：宜舒壓

特徵：度過了辛苦的一天，需要放鬆一下。

2. 烤吐司芝士

特徵：生活單調無聊，需要安排一些好玩的活動。

建議：宜遊玩

3. 烤吐司煎蛋

特徵：忙碌勞累，想來點美食補充能量。

建議：宜美食

4. 烤吐司生菜

特徵：身心疲憊，像生菜一樣軟爛，需要好好休息。

建議：宜休息

5. 烤吐司忌廉