改善偏食 助特殊需要兒童成長

特殊需要兒童除了在學習、社交上讓家長憂心，原來於進食方面亦有問題要面對。香港耀能協會(下稱協會)的調查發現特殊需要兒童過半數有偏食問題，長遠或致營養不足，影響健康；如果家長處理偏食問題出現困難，更可能與子女發生衝突，影響親子關係。
為了解特殊需要兒童的進食行為和偏食情況，以及家長對此的態度及處理方法，協會向正接受學前康復服務兒童的家長發出問卷，並得到401份有效回覆。協會高級職業治療師吳麗如表示，「受訪者子女包括了發展遲緩、自閉症譜系障礙、專注力不足/過度活躍症等。」
六成不愛吃菜
調查結果發現，56%家長認為子女有偏食情況，而18%家長表示不確定；當中自閉症譜系障礙兒童的偏食比例稍高(63.7%)。他們有多偏食？近八成兒童只願以進食20款或以下食物，有10%更只願意吃少於5款食物。吳麗如補充，「按美國常用改善偏食行為策略的資料顯示，進食少於20款食物已屬於偏食，反映情況嚴重。」而最多兒童不願意進食的包括蔬菜(67%)及調味醬汁(59%)；當兒童面對這些食物，會拒絕嘗試(90%)、拖延時間(74%)，甚至會以發脾氣(55%)、嘔吐(19%)來拒絕。
了解兒童需要和感受
對於子女以激進方式拒絕進食，家長除了感到憤怒，同時也擔心子女能否攝取足夠營養，吳麗如建議家長須從偏食根本問題出發，提升他們對食物的接受程度，「例如了解孩子的感受、能力和需要，並營造愉快的進食氣氛和環境，從而增加進食多元化食物種類的動機和能力，改善偏食。有需要不妨向專業人士尋求意見，找出解決偏食的方法，減輕照顧壓力。」
逐步接受食物
協會早前為偏食的特殊需要兒童，設計出「[email protected]童嚐樂」計劃。一級職業治療師譚采妮解釋，「計劃希望讓兒童可在被尊重、信任的環境中，以歡樂和愉快的心情，感受、體驗和品嘗食物。」實際執行上，計劃會系統化兒童對食物的喜好和接受程度，再分析兒童所喜惡食物的特質，然後以進食階梯發展進程制訂個人化介入方案。「先讓孩子接受該食物的存在，然後逐步去用手接觸、用鼻去嗅，再嘗試和吞食。另有小組活動，以趣味遊戲引導兒童探索食物，提升進食的興趣。」
家長掌握介入技巧
計劃同時有其他延伸活動，包括專題講座和親子共同參與的訓練小組等，讓家長了解兒童進食的需要和感受外，亦可以掌握介入技巧，在家執行，持續改善偏食。譚采妮指，個別兒童有需要的話也可結合其他感覺統合訓練策略，如整合感統及口肌訓練等，提升成效。