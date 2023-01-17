改善偏食 助特殊需要兒童成長

特殊需要兒童除了在學習、社交上讓家長憂心，原來於進食方面亦有問題要面對。香港耀能協會(下稱協會)的調查發現特殊需要兒童過半數有偏食問題，長遠或致營養不足，影響健康；如果家長處理偏食問題出現困難，更可能與子女發生衝突，影響親子關係。 為了解特殊需要兒童的進食行為和偏食情況，以及家長對此的態度及處理方法，協會向正接受學前康復服務兒童的家長發出問卷，並得到401份有效回覆。協會高級職業治療師吳麗如表示，「受訪者子女包括了發展遲緩、自閉症譜系障礙、專注力不足/過度活躍症等。」