改善失眠 需從放鬆身心開始 歐洲科研助眠膠囊 幫助先放鬆再入睡

都市人生活節奏急速，工作、家庭的各種煩惱往往形成了無形的壓力，導致睡眠質素愈來愈差，甚至有失眠困擾，亦曾有研究指出香港有7成人均有失眠問題。為幫助改善失眠，由歐洲4大藥廠之一STADA研發的「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊」，以獨特科研技術將4大助眠成分，包括薰衣草精油、紫冠西番蓮、褪黑素及維他命B6，以創新的「延遲釋放技術」逐步將有效成分階段式釋放。於睡前1小時服用膠囊，一粒即可「先放鬆，後甜睡」！

Lunestil®樂夢甜™獨特創新「延遲釋放技術」外層膠囊蘊含的薰衣草精油，最先釋出被人體吸收，有助減低焦慮、睡前放鬆，再自然感到睡意。內層膠囊蘊含的紫冠西番蓮及褪黑素，於入睡後被身體吸收，幫助維持睡眠質量及改善總睡眠時間。添加維他命B6則能幫助減低倦意，使醒來時精力充沛。