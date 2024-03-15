改善失眠 需從放鬆身心開始 歐洲科研助眠膠囊 幫助先放鬆再入睡

都市人生活節奏急速，工作、家庭的各種煩惱往往形成了無形的壓力，導致睡眠質素愈來愈差，甚至有失眠困擾，亦曾有研究指出香港有7成人均有失眠問題。為幫助改善失眠，由歐洲4大藥廠之一STADA研發的「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊」，以獨特科研技術將4大助眠成分，包括薰衣草精油、紫冠西番蓮、褪黑素及維他命B6，以創新的「延遲釋放技術」逐步將有效成分階段式釋放。於睡前1小時服用膠囊，一粒即可「先放鬆，後甜睡」！
Lunestil®樂夢甜™獨特創新「延遲釋放技術」外層膠囊蘊含的薰衣草精油，最先釋出被人體吸收，有助減低焦慮、睡前放鬆，再自然感到睡意。內層膠囊蘊含的紫冠西番蓮及褪黑素，於入睡後被身體吸收，幫助維持睡眠質量及改善總睡眠時間。添加維他命B6則能幫助減低倦意，使醒來時精力充沛。
有別於市場上一般高含量褪黑素的助眠產品，「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊」選用微量褪黑素以避免出現嗜睡情況，同時調整睡眠質量，加上膠囊內其他萃取的天然植物性助眠成分，令人更容易進入深層睡眠，醒來更有活力。成分不單安全，並且無藥性、無依賴、不頭暈，適合每晚食用，調整睡眠周期。
「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊」現已於萬寧及萬寧藥房有售，15粒裝售價港幣$198(萬寧)、30粒裝售價港幣$338(萬寧藥房)。由即日起至2024年5月31日，更有產品試用$20現金優惠券。
產品詳情及優惠：Lunestil
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