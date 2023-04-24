改善扁平足 家居運動+處方鞋墊

我們腳底內側中間位置正常來說是向上拱起的，稱為「腳橋」或「足弓」。如果足弓太小甚至沒有足弓，就是扁平足。註冊脊醫吳慕德表示，許多人都忽視了扁平足的影響，直至每走一步都痛才處理，其實及早處理會容易得多。 吳慕德指出，足弓的功能是在走路時，由站立至準備起步的一剎那作為避震，「因為我們每步大多是腳踭落地，然後經過一個步態，在起步前將身體壓力集中於腳掌內側。根據牛頓定律的action and reaction(作用與反作用)，每一下腳掌著地有多少力度，由地上反震至腳掌的力度也有多少。而足弓的位置就可以把走路時的壓力，猶如汽車的避震器般分散和減輕。」

起床著地第一步最痛 但若扁平足太嚴重，足弓完全塌下的話，每走一步反震回來的力度便很強，久而久之會容易患上足底筋膜炎。吳慕德續指，「通常足底筋膜炎的症狀大多是腳踭位置最先出現痛楚，最明顯的徵狀是早上起床第一步著地時最痛。若足底筋膜持續發炎，即使中午坐下吃飯後站起來時，腳踭也會感痛楚。如果日常要拿重物的話，情況就更嚴重。當足底筋膜炎到了嚴重階段，更加每走一步都會痛，所以扁平足對於生活的影響可以很大。」 度腳訂造 所謂「處方矯形鞋墊」，即為病人「度腳訂造」，吳慕德解釋，「扁平足患者的足弓無法承受由上而下的壓力，而矯形鞋墊可以把足弓重新托起。尤其度腳訂造的鞋墊托起程度更準確，所用物料也會有比較足夠的承托力，對於長遠改善扁平足引起的足底筋膜炎效果也較顯著。和在坊間購買現成鞋墊的分別，最簡單的比喻是買現成鞋墊是用腳去遷就鞋墊，而處方矯形鞋墊則是以鞋墊來遷就自己的腳，所以療效和舒適度都會較高。」 若扁平足患者在幼年開始使用處方矯形鞋墊，由於骨骼未完全生長，改善的空間比成年人更大，有機會改善小腿、大腿、腰骨等的對位，根治扁平足的問題。