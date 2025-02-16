改善排尿困難、夜尿頻繁 「三多三少」保養前列腺

前列腺是男性泌尿生殖系統的重要器官，位於膀胱下方，包覆尿道外圍。隨著年齡增長，前列腺體積通常會逐漸變大。當體積超過20立方公分時，即可被診斷為前列腺肥大。此外，前列腺還可能發生發炎或癌症等疾病，因此男性學會如何保養前列腺，對健康至關重要。

排尿困難、夜尿頻繁 應盡早就醫診治 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫生張德撝分享，一個簡單實用的「三多三少」保養秘訣，讓你和家人都能輕鬆受益。但在開始之前，仍要提醒大家，若有明顯症狀或困擾，例如排尿困難、夜尿頻繁等，建議盡早就醫，尋求泌尿科醫生的專業協助。

「三多三少」保養前列腺 多吃深綠蔬菜、少吃紅肉 張德撝說明，保養前列腺有「三多三少」。「三多」所指的是多吃這些好食物如下： 1. 深綠色蔬菜多 常見的深綠色蔬菜如芥蘭菜、番薯葉等，富含抗氧化成分，能有效減少體內發炎反應，甚至有助於降低癌症風險。 2. 豆類多 豆類食品含有豐富的大豆異黃酮。研究顯示，適量攝取大豆異黃酮有助於改善排尿流速及減輕殘尿感。平日可以多選擇豆漿、豆腐等豆製品。 3. 番茄多 特別推薦煮熟的番茄，因為加熱後的番茄可以提高人體對茄紅素的吸收效率。茄紅素具有抗氧化效果，對前列腺健康有益。 「三少」所指的則是少吃這些不健康食品如下： 1. 紅肉少 像牛肉、豬肉等紅肉應盡量減少攝取。如果偏好吃肉，可以選擇魚肉或雞肉作為替代，對健康更為有益。 2. 加工肉類少 培根、香腸、火腿等加工肉類通常含有大量添加物，可能對前列腺造成刺激，應該盡量避免。 3. 含糖飲料少 可樂、汽水、雪碧及手搖飲料中的高糖分可能會促進前列腺增生。若無法完全戒掉飲料，建議選擇無糖或微糖版本。

藥物治療成效佳 新一代手術大幅降低副作用 張德撝提醒，前列腺保養應該從日常開始，即使沒有症狀，也要重視健康管理。若已出現排尿困難、頻尿或其他症狀，不要拖延，現在的藥物治療效果很好，新一代手術技術也極大地降低了副作用，完全可以放心接受治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】