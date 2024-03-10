改善更年期症狀，試試看這些做法

隨著年歲增長，卵巢功能愈來愈差，造成體內荷爾蒙濃度變化，通常大約是在50歲上下，也就是在女性45到55歲之間，會進入更年期的狀態。 由於體內荷爾蒙濃度變化，超過一半的進入更年期的女性會有頭痛、臉部潮紅、夜間盜汗、睡眠困難、情緒波動，以及經歷更年期生殖泌尿症候群的不適，有時尿失禁，有時則是反覆泌尿感染，而這些症狀可能會困擾女性長達7年，甚至更久，大幅降低了生活品質。 通常進入更年期這件事情並不需要特別被醫生診斷，然而，如果這階段來的比想像地早，例如大概40歲附近就體驗到盜汗、睡眠困難，想知道自己是否提早進入卵巢功能下降的時期，可以就診讓醫師評估是否需要抽血，檢測體內一些荷爾蒙的濃度。

雖然我們知道，更年期是人生的一個階段，是一種必然，但在這個轉換階段，有什麼事情能減輕症狀呢？ ◆ 荷爾蒙藥物治療 要治療熱潮紅最有效的方式就是利用雌激素，而保有子宮的女性在使用雌激素時還會需要併用黃體激素，才能在使用雌激素的同時保護到子宮內膜。在研究上，若使用針劑、口服等雌激素藥物加上黃體激素，可以明顯地減少更年期症狀，同時也會減少骨質的流失。 不過，長期使用雌激素的風險在於血栓、心血管疾病、及乳癌的風險。目前有大型臨床實驗研究的是共軛雌激素(conjugated equine estrogen，CEE)與孕激素，又稱醋酸甲羥孕酮(medroxyprogesterone acetate，MPA)的組合，認為使用共軛雌激素時，無論併用或不併用孕激素，都會造成中風或血栓風險增加。而在共軛雌激素併用孕激素時，還會造成乳癌的風險上升。至於若低劑量共軛雌激素與選擇性雌激素受體調節劑bazedoxifene併用，不會增加乳癌風險。 總之，這並不是個簡單並直線的醫療決定，大家不要自行在藥房買藥，最好就醫與醫生好好討論，並就個人狀況與症狀嚴重程度選擇最安全最適合的藥物組合。

◆ 陰道荷爾蒙藥物 要減少更年期生殖泌尿症候群，可以藉由塗抹陰道雌激素藥膏，釋放少量的雌激素，以減少陰道乾燥不適或性交疼痛的問題。 ◆ 低劑量抗憂鬱劑 低劑量的憂鬱劑對改善熱潮紅也有用，如果本身不適合使用荷爾蒙藥物，可以考慮利用低劑量抗憂鬱劑來改善熱潮紅與情緒。 ◆ 規律心肺有氧運動 運動好處多多，還可以增加下視丘腦內啡的濃度，因此規律運動對改善熱潮紅、睡眠障礙、和情緒波動都有幫助。至於要做哪種運動，是肌力訓練還是心肺有氧比較好呢？目前研究認為心肺有氧運動，像是多走路踏步，對更年期症狀就有幫助。也可以花一點時間練習骨盆底的運動，增加骨盆附近的血液循環，改善更年期生殖泌尿症候群帶來的尿失禁。