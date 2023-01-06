改善腰痠不適不求人　中醫教你自我按摩養生穴位

在家也可以透過穴道按摩手法來緩解不適，如常見的肩頸痠痛可按壓風池穴跟肩井穴。

推拿與按摩都屬於中醫傷科治療手段，二者均是運用各種手法讓人體達到舒筋活血、防病祛疾之功效。而推拿與按摩兩者最大的分別在於一個是治療性，另一個是舒服性。

中醫推拿了解不舒原因 再進行脫拿治療

臺北市立聯合醫院-林森中醫昆明院區邱榮鵬醫務長說明，以常搬重物品而導致腰痛的病人為例，不具醫學專業的民俗調理師會以指尖針對疼痛處施壓，放鬆緊繃、疼痛部位；中醫則是從病人全身構造來了解不舒服的原因，再進行推拿治療，因為中醫師認為「推拿涉及經絡循行，有順經和逆經的考量，也跟穴位息息相關。」

而坊間的按摩店家，並不需要專業醫師評估身體狀況、對症治療，僅是休閒性的放鬆性質，達到按摩後的舒服性。