熱門搜尋:
C觀點 劉鑾雄 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
健康
2023-01-06 18:30:30

改善腰痠不適不求人　中醫教你自我按摩養生穴位

分享：
肩頸痛

在家也可以透過穴道按摩手法來緩解不適，如常見的肩頸痠痛可按壓風池穴跟肩井穴。

推拿與按摩都屬於中醫傷科治療手段，二者均是運用各種手法讓人體達到舒筋活血、防病祛疾之功效。而推拿與按摩兩者最大的分別在於一個是治療性，另一個是舒服性。

 

中醫推拿了解不舒原因 再進行脫拿治療

臺北市立聯合醫院-林森中醫昆明院區邱榮鵬醫務長說明，以常搬重物品而導致腰痛的病人為例，不具醫學專業的民俗調理師會以指尖針對疼痛處施壓，放鬆緊繃、疼痛部位；中醫則是從病人全身構造來了解不舒服的原因，再進行推拿治療，因為中醫師認為「推拿涉及經絡循行，有順經和逆經的考量，也跟穴位息息相關。」

而坊間的按摩店家，並不需要專業醫師評估身體狀況、對症治療，僅是休閒性的放鬆性質，達到按摩後的舒服性。

按摩

按摩僅是休閒性的放鬆性質。

簡易穴道按摩手法 自己在家解決不適

一般民眾因為不懂專業中醫推拿醫理，也做不到推拿治療的功效，但可以運用簡單的手法，在家也可以透過穴道按摩手法來緩解不適，如常見的肩頸痠痛可按壓風池穴跟肩井穴；在按壓風池穴時，先把脖子後面肌肉捏一捏，讓肌肉稍微鬆弛，再用拇指扣住風池穴上揉按，再往下揉按至肩井穴。

穴位

按壓風池穴時，先把脖子後面肌肉捏一捏，讓肌肉稍微鬆弛，再用拇指扣住風池穴上揉按，再往下揉按至肩井穴。

日常保健養生 2穴位要常按

除此之外，邱榮鵬醫務長分享，一般民眾也可利用簡易的穴道按摩作為日常保健養生方法：

關元穴是人體陰陽元氣出入處。經常按壓可以補元、溫腎、驅寒，幫助改善腎虛腰痠、掉髮等問題。

位置：肚臍下方 4 橫指寬處

方法：先搓熱手掌，用手掌以關元穴為中心摩擦腹部，做100~200次，到腹部有熱感為止。

關元穴

關元穴是人體陰陽元氣出入處。經常按壓可以補元、溫腎、驅寒，幫助改善腎虛腰痠、掉髮等問題。

足三里穴是人體重要的長壽穴之一，經常按摩可以調節脾胃功能，改善人體免疫能力，緩解眼睛、鼻子、嘴巴、牙齒等部位的病症。

位置：於外膝眼下4橫指處。

方法：用拇指或是用梳子的手柄等工具，每天按壓10分鐘。

足三里

足三里穴是人體重要的長壽穴之一，經常按摩可以調節脾胃功能，改善人體免疫能力，緩解眼睛、鼻子、嘴巴、牙齒等部位的病症。

筋骨損傷勿自行推拿 最好找合格中醫師治療

不過，邱榮鵬醫務長也提醒，即便因自行按摩短暫緩解了不適，但身體病灶還未根除；而不了解醫學原理而隨意進行重度的推拿施壓，也可能會適得其反，不可不慎。建議民眾若有筋骨損傷等疾患，仍要找專業合格中醫師諮詢、進行治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受