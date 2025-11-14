改良「肝動脈內灌注化療」技術 提升中晚期肝癌治療成效

新竹臺大分院收治一名63歲男性，先是得了淋巴癌，而後在治療期間又發現肝腫瘤，確診肝癌。經醫療團隊與病人充分討論後，安排進行鎖骨下導管置放於肝動脈灌注化療，歷經兩次療程腫瘤明顯縮小。影像醫學部游加樂醫生表示，肝動脈內灌注化療(HAIC)技術近年逐漸興起，已成為無法接受根治性手術或栓塞術的中晚期肝癌病人的重要治療選項之一。

肝癌篩檢普及 但在偏鄉、醫療資源不足治療相對受限

肝癌長期高居癌症發生率與死亡率前幾名，隨著肝癌早期篩檢日漸普及，許多病人在發現肝癌時能接受手術或射頻消融等治療，獲得良好的治療效果。但對於錯過最佳治療時機的中晚期肝癌病人，治療方式相對受限，也面臨更高的治療難度。

肝動脈內灌注化療技術 化療藥直送減少副作用

游加樂醫生說明，HAIC技術的原理在於通過置放管路，將化療藥物直接送入肝動脈，使藥物高濃度集中於肝臟腫瘤細胞，能達到比傳統靜脈全身化療更高的治療效果。由於藥物集中於肝臟，病人全身性的副作用會大幅降低，與全身化療相比，治療過程中的不適與併發症也明顯減少。

然而，傳統的HAIC技術需通過鼠蹊部插管來放置長期導管，這不僅可能引發導管移位、堵塞或感染等後遺症，還會限制病人的日常活動，造成生活上的困擾。