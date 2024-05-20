改變進食時間 可調控生理時鐘強化肌力？

每個人體內都有一套內置的生理時鐘，控制我們睡眠及睡醒的時間。最新研究便發現，生理時鐘的運作與大腦和肌肉組織的分子時鐘協作有關，且會影響肌肉健康。而改變進食時間可以增強生理時鐘的功能，或可用治療長者及長期病患者因為生理時鐘紊亂而出現的問題，幫助他們可以更健康地老去。

根據一項刊載在《Science》的研究，科學家利用小鼠進行實驗，發現生理時鐘的運作機制比想像的更為複雜，並非完全受制於大腦的「時鐘」，原來亦同時依賴大腦與肌肉組織的分子時鐘互相協作，而這種協作對維持肌肉健康和功能十分關鍵，更重要是生理時鐘的功能可透過改變進食的時間調控，長遠或可藉此幫助長者保存肌力。

研究進一步測試更發現，年長小鼠可經由調節飲食時間，恢復肌肉的分子生理時鐘，從而防止肌肉功能退化。

恢復肌肉分子生理時鐘

在實驗中，經基因編輯而出現生理時鐘紊亂的小鼠，無論是運動與不運動時的耗氧量、能量消耗以致葡萄糖氧化等都出現異常，導致體重和肌肉質量都減低。但當牠們的基因回復正常，肌肉質量就逐步恢復正常。進一步測試更發現，年長小鼠可經由調節飲食時間，恢復肌肉的分子生理時鐘，從而防止肌肉功能退化。

研究人員指出，結果有助進一步了解中樞神經和周邊時鐘的相互作用及其肌肉衰退的影響，並透過更深入的研究利用相關機制幫助提升人類健康。