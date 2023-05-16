改變電子產品使用習慣 使用指定成份防曬霜 有助預防藍光 減對皮膚傷害

常聽人說「藍光」傷眼，故無論智能電子產品眼鏡等，都紛紛推出防藍光功能或周邊產品，以求保護用家的視力。但你有否想過，藍光不止能傷眼，亦有機會對皮膚構成傷害？到底藍光是甚麼？為何又會傷害皮膚？可以怎樣預防？

皮膚科專科區志森醫生(圓圖)指，其實不止電子產品會產生藍光，太陽才是藍光的最大來源，太陽的光線由不同光譜組成，一般分為紫外光、可見光、紅外光等，可見光可理解為「有顏色的光」，若以波長分別，紫外光屬波長較短的光，中間的為可見光，至於紅外光的波長則較長。而光線中約55%為紅外線，可見光約佔40%，當中藍光約佔太陽光內可見光的約30%。餘下約3%-5%為紫外光。

藍光傷害皮膚 增老化壓力

「過去有較多研究紫外光對眼睛和皮膚的傷害，紫外線除會曬傷皮膚，令皮膚易紅易黑、出現色斑和容易老化，以及增加患皮膚癌機會外，會導致眼睛容易白內障。」區醫生指波長靠近紫外線，能量相對較強的藍光，對眼睛和皮膚有影響，如會影響視網膜黃斑點退化，增加白內障機會。至今較少研究涉及藍光對皮膚的影響，區醫生指「一般電子產品所釋出的藍光其實並不多，但因都市人大多長時間及近距離接觸電子產品，這些藍光對皮膚的潛在影響亦不容忽視。」

區醫生指有研究結果顯示藍光可穿透表皮直達真皮層，理論上可做成破壞，如增加活性氧類或活躍自由基，會增加皮膚氧化壓力或發炎機會，亦可能對皮膚細胞DNA、骨膠原及彈性蛋白等做成破壞，加速皮膚老化及容易有縐紋，亦有研究指藍光對較深膚色的人的影響會更大，但暫未有數據指過量接觸藍光會致癌。

適當防曬措施 改習慣預防藍光

區醫生提醒指如要進行戶外活動，應先搽防曬用品，含有二氧化鈦( titanium dioxide)、氧化鐵(Iron Oxide)及氧化鋅(zinc oxide)等物理性防曬霜，有助反射陽光輻射，除了能抵禦UVA及UVB，對於防護藍光亦有幫助。至於化學性防曬產品會滲入皮膚，當光線接觸皮膚時會將能量轉化為熱能散發，有效防護紫外線，但對藍光沒有作用。除了搽防曬用品外，選擇適當時間外出及穿著合適衣物亦有助預防光害。

從飲食著手 吸收抗氧化元素

至於使用電子產品時，除了加防藍光濾膜及開護眼模式外，亦要注意保持適當距離和避免長時間使用。此外，透過日常飲食吸收充足的抗氧化元素，多吃豆類、藍莓、士多啤梨、紅菜頭、紫椰菜、菠菜，和含豐富維他命C的水果等，理論上可減少藍光對皮膚氧化壓力的傷害。區醫生指不用聞藍光色變，日光中的藍光有它天然的好處，它能提升日間的警覺性、幫助記憶、改善情緒和調整生理時鐘。另外藍光亦有一定治療用途，例如在醫生主理下以有限度的能量及波段，可殺滅引致暗瘡的細菌，光動力療法所用的藍光亦可治療日光性角化症，個別地方於冬季會使用藍光治療季節性憂鬱症等。