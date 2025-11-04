放下手機 兒童過早使用社交媒體 損認知能力

搭車時，幾乎男女老幼都低著頭玩電視，刷短片和煲劇之餘，更多是衝上不同社交媒體分享自己的點滴，又或瀏覽友人的新消息。但有研究顯示，使用社交媒體的時間愈長，兒童和青少年的認知能力表現愈差，朗讀、記憶及詞彙測驗中的得分都明顯低於其他同齡人。

6500人大型研究

該項刊載在《JAMA》的研究， 利用針對青少年大腦認知發展的調查數據，有關調查追蹤兒童從童年晚期到青春期的發展過程，涵蓋逾萬名兒童的大腦發展、認知能力和行為變化，並最終選取約6,500名青少年納入研究，然後在3個階段收集數據，以分析孩子的社交媒體使用模式與認知表現的關係。

用社交媒體愈少表現愈佳

結果顯示，近六成兒童沒有使用社交媒體或使用率很低，約三成人使用率較低但穩定增長，大約6%的兒童使用率較高且隨著時間的推移不斷上升。團隊將社交媒體使用時間與認知測試結果進行對比後，發現使用時間愈多的兒童，語言及記憶測驗分數愈低。相反，極少使用或未使用社交媒體的孩子，在整體認知表現上表現最佳。