敏感皮膚 可以化妝？

新年見人當然要精心打扮，不過平日無化妝習慣，只在大時大節化妝的女士就要注意，如未必了解皮膚情況，或會因錯用化妝品而敏感。家庭醫學專科醫生袁明慧提醒，開封後的化妝品約3至4個月就應該更換，如出現敏感須暫停化妝。

敏感最常於秋冬發生，因天氣乾燥會令皮膚缺水，令皮膚屏障薄弱及抵抗力轉差，一旦接觸致敏原就容易刺激皮膚導致敏感。袁明慧續指，除了秋冬外，轉季同樣不可忽視，「香港春天比較潮濕，經常忽冷忽熱，氣溫及濕度突然改變，都有可能令皮膚不能適應，導致水油不平衡而刺激濕疹發作。」

皮膚敏感的初期症狀包括乾燥及脫皮，接著會出現紅腫及紅疹，經常抓癢則有可能令皮膚出現破損甚至滲水、流血等狀況，如沒有及時處理最終可致發炎含膿。

化妝品不可放太久

如果平時無化妝習慣，間中化一次妝並不會導致敏感，惟袁明慧指出，如果不清楚化妝後會否出現敏感反應，再加上本身患有濕疹、敏感或玫瑰痤瘡等皮膚病，一旦使用不適合的化妝品，就可能導致敏感，「如化妝品開封太久，或會孳生細菌，都有可能刺激皮膚。」

由於皮膚上有油脂及細菌，化妝品沾上後有可能孳生細菌，故開封後的化妝品3至4個月就應該要更換；而化妝工具則至少一周清洗一次，若每次用後均清洗更佳。不想經常清洗的話，亦可選擇即棄的上妝用具。