敏感皮膚 可以化妝？

新年見人當然要精心打扮，不過平日無化妝習慣，只在大時大節化妝的女士就要注意，如未必了解皮膚情況，或會因錯用化妝品而敏感。家庭醫學專科醫生袁明慧提醒，開封後的化妝品約3至4個月就應該更換，如出現敏感須暫停化妝。
敏感最常於秋冬發生，因天氣乾燥會令皮膚缺水，令皮膚屏障薄弱及抵抗力轉差，一旦接觸致敏原就容易刺激皮膚導致敏感。袁明慧續指，除了秋冬外，轉季同樣不可忽視，「香港春天比較潮濕，經常忽冷忽熱，氣溫及濕度突然改變，都有可能令皮膚不能適應，導致水油不平衡而刺激濕疹發作。」
皮膚敏感的初期症狀包括乾燥及脫皮，接著會出現紅腫及紅疹，經常抓癢則有可能令皮膚出現破損甚至滲水、流血等狀況，如沒有及時處理最終可致發炎含膿。
化妝品不可放太久
如果平時無化妝習慣，間中化一次妝並不會導致敏感，惟袁明慧指出，如果不清楚化妝後會否出現敏感反應，再加上本身患有濕疹、敏感或玫瑰痤瘡等皮膚病，一旦使用不適合的化妝品，就可能導致敏感，「如化妝品開封太久，或會孳生細菌，都有可能刺激皮膚。」
由於皮膚上有油脂及細菌，化妝品沾上後有可能孳生細菌，故開封後的化妝品3至4個月就應該要更換；而化妝工具則至少一周清洗一次，若每次用後均清洗更佳。不想經常清洗的話，亦可選擇即棄的上妝用具。
忌再刺激皮膚
出現皮膚敏感時，首先要暫停化妝，切忌使用未用過的護膚品及面膜，避免再刺激皮膚。雖用熱水洗面可紓緩痕癢，但袁明慧提醒，熱水會帶走皮膚上的油脂，令皮膚變得更乾，「故最好用凍水或溫水洗面，並於洗面後5分鐘內塗上潤膚膏。建議可使用不含防腐劑及香料的低敏配方潤膚膏，刺激皮膚的成分會較少。」另外就是盡量不要抓癢，可以到藥房購買口服抗敏藥暫時止痕，如果情況仍然嚴重，就建議盡快求醫控制病情。
簡化化妝步驟
如在皮膚敏感時仍需要化妝，可以簡化化妝步驟，跳過眼影、陰影等，減少化學物停留在皮膚上；過後亦要盡快卸妝，用卸妝油或水都可以，但切記要輕力，及徹底卸妝。袁明慧建議，如果肌膚屬於比較敏感的類型，可以在使用化妝品前以潤膚膏打底，減少化學物直接接觸皮膚，降低刺激，亦要少用含酒精、美白成分的護膚品及含有閃粉化妝品。