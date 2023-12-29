敏感｜濕疹鼻敏感發作好難頂 了解5種常見抗敏藥

近日天氣忽冷忽熱，容易引起皮膚敏感、鼻敏感等問題，除了避免接觸致敏原外，不少人會選擇服食抗組織胺等抗敏藥紓緩症狀。

抗組織胺 ：過敏症患者會將致敏原視作有害物質，而身體在抵禦有害物質入侵時會釋放組織胺，組織胺會引起發炎，特點是小血管擴張和有關部位周圍的皮膚或組織腫脹。抗組織胺能拮抗組織胺的作用，故能紓緩敏感症狀。

類固醇：口服皮質類固醇只限用於治療嚴重的過敏症，例如對於採用標準治療方法但没有療效的嚴重蕁麻疹和嚴重抗藥性濕疹。

減充血劑：多用於鼻敏感，可使鼻甲中的血管收縮，緩解鼻塞症狀，但如用超過3至5日，可能會演變成藥物性鼻炎，加劇鼻塞症狀。

肥大細胞穩定劑：用於預防鼻敏感，一般於過敏反應發生前就要使用。

白三烯拮抗劑：用作治療哮喘，用藥後可減輕哮喘發炎過程引起的各種症狀。