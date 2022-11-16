敏感｜過敏兒換季好困擾 三招保養小貼士

秋冬早晚溫差大，根據台灣氣喘衛教學會調查指出，當溫差達7℃或相對濕度高達61%以上，最容易誘發過敏症狀。兒科醫師歐淑娟便提出了三個小貼士，提供給家長幫助過敏兒換季保養。

秋冬早晚溫差大，根據台灣氣喘衛教學會調查指出，當溫差達7℃或相對濕度達61%以上，最容易誘發過敏症狀。尤其是清晨及傍晚的冷空氣容易刺激呼吸道黏膜，造成鼻塞、流鼻水等症狀，許多家長擔心孩子不停流鼻水、揉眼睛，再加上鼻塞，容易讓孩子腦部氧氣不足，導致孩子出現昏沉、無法專心上課的情形，影響日常表現。兒科醫師歐淑娟便提出了三個小貼士，提供給家長幫助過敏兒換季保養。

過敏與 TH1 、 TH2 失衡有關 改善需內外兼顧

防疫期間孩子已經口罩不離身，許多家長為了避免孩子過敏症狀誘發，除濕機、空氣清新機幾乎是過敏兒家中必備的設備，以減少孩子暴露在塵蟎、黴菌等致敏原下，然而過敏症狀還是找上門來。

歐淑娟醫師強調，過敏與免疫細胞調節有關，當免疫細胞TH1、TH2失衡，就會出現過敏症狀。因此若要改善過敏反應的發生需要「內外兼顧」才行，除了讓孩子避免暴露於致敏環境外，還要從體質調整、體內免疫細胞活性平衡做起。歐淑娟醫師提出三招，幫助過敏兒體質改善。