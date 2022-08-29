整合大數據 應對抗菌素耐藥性

抗生素是用於治療或者預防人類、動物和植物受到細菌感染的藥物，隨時間推移，細菌會發展出「抗菌素耐藥性」，令藥物治療失效。如果細菌同時對多種常用的抗生素都產生耐藥性，便會成為「超級惡菌」。 港大醫學院護理學院及公共衞生學院助理教授徐詩鈴博士指出，「抗菌素耐藥性的出現，會使受到細菌感染的患者因無法治療而延長患病時間、增加死亡風險；由於未能預防和治療感染，很多醫療程序如器官移植、癌症化療、糖尿病管理和重大手術的風險便會大增。」有研究估計，如果不採取行動處理耐藥性問題，估計2050年會有高達1,000萬人因此死亡。

兩種傳播途徑 超級惡菌的傳播途徑主要有兩方面。首先，當人服用抗生素之後，殺死了部分細菌，但具抗藥性基因的細菌則存活並繼續在體內繁殖；而當他們進入醫院、診所或社區，有關細菌便可通過不潔的設施、直接接觸等傳染他人。徐詩鈴續指，「另一途徑是於食用動物中使用了抗生素，而含有抗藥性細菌的糞便污染了動物製品、泥土和水，農民亦可能會使用受污染的水灌溉農作物。若消費者食用了未經徹底煮熟的受污染食物，便會受到感染。」 或現致命感染 香港較常見的超級惡菌，包括耐碳青霉烯鮑氏不動桿菌、耐甲氧西林金黃葡萄球菌、超廣譜β-內酰胺酶耐藥性大腸桿菌及產碳青霉烯酶腸道桿菌(CPE)。其中CPE在港感染個案持續上升，由2011年的19名患者，增至2015年的340名患者。如感染這種細菌，可能毫無症狀，但亦可以引致嚴重，甚至致命的感染。徐詩鈴解釋，「碳青霉烯一般被視為抗生素的最後防線，而一旦感染CPE便會使之無效，令治療方法受限，難以處理嚴重感染。」