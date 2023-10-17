整容｜港女赴韓隆胸後拆彈 3個原因籲整形前三思：花千金又傷又痛，值唔值得？

近年整形手術愈來愈普遍，不過不同的整形手術均有風險。有網友在連登討論區轉載一篇文章，內容講述樓主曾到韓國接受隆胸手術，效果不但不如預期，更出現後遺症，直指「我寧願將呢筆錢，花去做gym，食嘢，陪下家人。為左胸前二兩肉，花千金又傷又痛，值唔值得？」奉勸女生在接受隆胸手術前要三思。

隆胸手術需接受局部或全身麻醉，切口一般位於乳暈邊或內裡、乳房摺位下或腋下，而植入的假體則會放於乳房胸前肌肉下。