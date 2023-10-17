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健康
2023-10-17 15:30:23

整容｜港女赴韓隆胸後拆彈 3個原因籲整形前三思：花千金又傷又痛，值唔值得？

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整容｜港女赴韓隆胸後拆彈 3個原因籲整形前三思：花千金又傷又痛，值唔值得？

近年整形手術愈來愈普遍。

近年整形手術愈來愈普遍，不過不同的整形手術均有風險。有網友在連登討論區轉載一篇文章，內容講述樓主曾到韓國接受隆胸手術，效果不但不如預期，更出現後遺症，直指「我寧願將呢筆錢，花去做gym，食嘢，陪下家人。為左胸前二兩肉，花千金又傷又痛，值唔值得？」奉勸女生在接受隆胸手術前要三思。

隆胸手術需接受局部或全身麻醉，切口一般位於乳暈邊或內裡、乳房摺位下或腋下，而植入的假體則會放於乳房胸前肌肉下。

整容｜港女赴韓隆胸後拆彈 3個原因籲整形前三思：花千金又傷又痛，值唔值得？

隆胸手術需接受局部或全身麻醉。

後悔原因一：又痛又硬

該網友指，「可能我個人對痛感比較敏感，每日個胸赤痛酸痛個種，好難受」，而且「手感真係好假」，只要不按摩就會變硬，根本無法和真實的胸部比較。

其實使用乳房植入物的風險包括植入物周圍的部位硬化、胸痛、乳房及乳頭知覺改變、鹽水袋破裂和收縮、出現或沒有出現症狀的矽袋破裂、矽凝膠從矽袋移位等。

整容｜港女赴韓隆胸後拆彈 3個原因籲整形前三思：花千金又傷又痛，值唔值得？

隆胸後只要不按摩就會變硬。

後悔原因二：不會一勞永

接受隆胸手術後，並非一勞永逸，每隔810年就需要開刀取出舊的假體，及放入新的假體，以避免乳房皮膚一直被撐大。她指自己取出假體後，「啲皮都已經鬆晒」、「皮膚又鬆又下垂」。

整容｜港女赴韓隆胸後拆彈 3個原因籲整形前三思：花千金又傷又痛，值唔值得？

術後每隔8至10年就需要開刀取出舊的假體。

後悔原因三：後遺症

樓主的開刀傷口位於腋下，手術結束後開始出現手麻及痛感的情況，但術後醫生拒絕承認，她認為「即使失敗率只有0.000001%，當發生喺你身上，就係100%」，提醒「任何手術都有風險，自己衡量搏唔搏得過啦。

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