數十年煙齡老翁戒煙多年 仍確診COPD！3方式改善喘鳴症狀

有數十年煙齡的許先生，年74歲，已退休，因呼吸喘合併有喘鳴聲，十年前就被外院胸腔科醫生診斷為慢性阻塞性肺病。近來逐年呼吸困難，幾年前聽從醫生建議已戒煙，雖有氣管舒張劑及其他症狀藥物規律控制，但還是常發生咳、喘和有痰的情況，嚴重影響日常生活質素。經親友介紹到仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔內科門診，透過教導許先生從自主運動與呼吸訓練、飲食著手改善，約半年後已讓許先生行動比較不喘，精神狀態良好，明顯提升日常生活質素。

慢性阻塞性肺病常見 3 症狀 嚴重會胸悶、呼吸困難 洪崇文醫生表示，慢性阻塞性肺病(COPD，Chronic Obstructive Pulmonary Disease)是一種呼吸道的疾病，常見三大症狀： 慢性咳嗽——早期最容易出現的症狀，患者常誤以為是一般感冒或吸煙煙霧刺激所致，不以為意； 咳痰——伴隨咳嗽後出現黏痰、白痰或黃痰，常與呼吸道感染或哮喘混淆； 呼吸困難 ( 喘 ) ——患者可能會感到胸悶，日常活動能力漸漸下降，如上樓梯或搬重物會感到喘息甚至喘不過氣，連散步行走都會感到喘鳴不適，當合併其他肺部感染症時，情況會更嚴重。

吸煙是慢性阻塞性肺病主因 肺功能檢查為必要篩檢工作 洪崇文醫生說，據研究顯示，慢性阻塞性肺病患有很高的比例是跟「吸煙」有關。常見原因還包括二手煙、有害微粒子進入肺部造成慢性發炎及慢性咳嗽、肺部功能老化、遺傳、以及其他原因(如肺發育不全、患有氣喘、支氣管過敏病史或肺部反覆感染者)。肺功能檢查則是診斷慢性阻塞性肺病的必要工具。