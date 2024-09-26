數碼化牙醫培訓 推動牙科界數碼化臨床實踐

牙科數碼化在香港牙科界中近年來漸受關注，而最新的數碼牙科趨勢為何呢？ 近日，有牙科學會舉辦牙科數碼化課程予協會成員，讓他們認識、研討傳統牙科與先進尖端科技應用，業內的交流及進修，更推動本港牙科醫療人員更專業化及與時俱進，為患者提供高品質的診療體驗。

甚麼是牙科數碼化?

牙科數碼化指醫療人員除了用上專業工藝外，更利用電腦軟件及技術或儀器，協助口腔治療，提高治療項目的精準度及管理病患數據。

以口腔檢查為例，第一步是接受X光檢查，患者需要拍攝一或數顆牙齒圖像，以便牙醫初步評估口腔健康。 在科技一日千里下，口腔檢查工具也提升不少；融合傳統與創新，牙醫會先為患者照X光，再利用新型儀器，在口腔內用不同角度拍照，將照片重疊合成，形成牙齒的3D掃描立體影像，影像可以清晰顯示牙齒的狀況，及儲存患者不同時期的影像，包括高清口內相片及近紅外線(NIRI)影像。 更有軟件協助牙醫將不同時間的口內資料對比, 方便主動監察、促進醫患之間有效溝通。建立電子數碼化個人檔案，隨時間推移主動監察口腔健康情況，為現代牙科劃時代的新標準。