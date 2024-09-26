數碼化牙醫培訓 推動牙科界數碼化臨床實踐

牙科數碼化在香港牙科界中近年來漸受關注，而最新的數碼牙科趨勢為何呢？ 近日，有牙科學會舉辦牙科數碼化課程予協會成員，讓他們認識、研討傳統牙科與先進尖端科技應用，業內的交流及進修，更推動本港牙科醫療人員更專業化及與時俱進，為患者提供高品質的診療體驗。
甚麼是牙科數碼化?
牙科數碼化指醫療人員除了用上專業工藝外，更利用電腦軟件及技術或儀器，協助口腔治療，提高治療項目的精準度及管理病患數據。
以口腔檢查為例，第一步是接受X光檢查，患者需要拍攝一或數顆牙齒圖像，以便牙醫初步評估口腔健康。 在科技一日千里下，口腔檢查工具也提升不少；融合傳統與創新，牙醫會先為患者照X光，再利用新型儀器，在口腔內用不同角度拍照，將照片重疊合成，形成牙齒的3D掃描立體影像，影像可以清晰顯示牙齒的狀況，及儲存患者不同時期的影像，包括高清口內相片及近紅外線(NIRI)影像。 更有軟件協助牙醫將不同時間的口內資料對比, 方便主動監察、促進醫患之間有效溝通。建立電子數碼化個人檔案，隨時間推移主動監察口腔健康情況，為現代牙科劃時代的新標準。
參與互動 及早預防
數碼影像化不單是記錄病人的口腔狀況，更重要是病人都可以參與其中，更了解自己的牙齒狀況。香港牙科美學會(HKSED) 前會長謝德安醫生表示，傳統的牙科程序大多是先照X光，但照X光片存在兩大問題，第一是透過X光片只可以看到牙齒的內部，有沒有蛀牙，而看不到牙齒的表面有什麼問題存在，第二是醫生在X光片上指出問題時，病人可能未能完全明白。透過數碼化掃描及影像，除了醫生可以詳細看到牙齒狀況，病人也可以參與其中，看到自己的牙齒影像，如牙齒表面，有沒有磨損、裂牙、表面蛀牙等問題，即時講解，患者更易理解，及時做出治療決定，減少病情延誤發生及醫療費用的支出。
數碼化牙醫培訓
謝醫生指出口腔掃描已普遍應用於牙科，除了提高舒適度外，也優化了診療流程，增強了準確性。但並非所有牙科診所都採用口腔掃描作為臨床診斷工具。今次香港牙科美學會與商家合作，以香港為試點，正是看重了香港牙醫在國際上的專業水準，將這項技術推廣應用於臨床診斷，實在是一個非常前瞻的做法。
推動數碼牙科健康教育
HKSED學會致力推動牙醫界及公眾在數碼治療科技的普及化，謝醫生希望透過提高市民對牙科服務數碼化認知，每年定期做掃描檢查，醫生及市民可以從中看到牙齒狀況的軌跡，及轉變的對比，在情況還沒轉差前，及早安排治療或做一些預防。牙醫數碼化的發展更普及，而最終得益者就是香港市民。