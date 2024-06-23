斑馬線扭曲？45歲男就醫檢查眼底出血 竟是「糖尿病視網膜病變」

45歲的趙先生是一名業務員，時常需聚餐應酬，近日騎車看路標愈來愈吃力，甚至看到馬路上的線條出現扭曲變形的異樣！趙先生趕緊到眼科診所就醫，發現眼底出血，緊急轉診至醫院眼科部，發現是「糖尿病視網膜病變」。

大吃大喝不忌口 血糖飆高到 13.1% 趙先生先接受眼底攝影及視網膜光學斷層掃描儀檢查，疑似是糖尿病引發視網膜病變及黃斑部水腫，接續抽血檢驗，醫師發現他的糖化血色素高達13.1%，是正常標準值的2倍之多，而且血壓及血脂也出現異常數值，立即幫趙先生加掛新陳代謝科門診。 趙先生依照醫囑用藥治療，並控制三高，眼科方面則使用玻璃體內注射抗血管生長因子藥物治療，經過定期回診及藥物治療，趙先生的三高數據及視力都逐漸進步，也能恢復正常工作。

糖尿病黃斑部水腫 沉默的視力殺手 新竹台大分院新竹醫院眼科部醫生林暄婕說明，糖尿病視網膜病變為最常見之視網膜血管疾病，糖尿病病人因長期血糖控制不良，血管就像長時間泡在糖水之中，很容易產生各式併發症。視網膜病變就是小血管併發症之一，主要侵犯視網膜微血管產生小出血點、脂肪性滲出物、微血管瘤、甚至新生血管等，病程前期不一定會有症狀，但當發生玻璃體出血或牽引性視網膜剝離時，則會造成嚴重視力受損。 此外，不健全的視網膜血管會產生滲漏，導致黃斑部水腫，也會造成視力模糊或扭曲，糖尿病黃斑部水腫是工作年齡人口(壯年、尚未退休的族群)常見的失明原因，絕對不可輕視。

依病情擬治療策略 玻璃體內藥物注射 林暄婕指出，針對增殖性糖尿病視網膜病變，可以接受視網膜雷射治療，使視網膜出現的不正常血管萎縮，若發生嚴重出血或視網膜剝離則需接受玻璃體切除手術。糖尿病黃斑部水腫目前主要的治療方式為玻璃體內藥物注射，包括抗血管生長因子或類固醇等。