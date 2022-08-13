斜方肌訓練 只要3個動作

斜方肌是上背部的一個大肌肉群，分成上中下三部分，在聳肩、雙臂向外展開、打斜向外舉手等動作都有參與到，強壯的斜方肌也有助保護肩頸避免受傷。不過要留意，都市人常有肩頸痛問題，如果感到非常繃緊，甚至有痛楚的話，應先處理好，足夠休息和復原之後，才開始訓練上斜方肌。
簡單有效果
就肌肉纖維方向來看，上、中、下斜方肌各有不同走向，因此要獨立訓練的話就要用不同的訓練動作。上斜方肌可選用槓鈴聳肩動作，至於中和下斜方肌可以做俯身反向飛鳥，而雙臂展開的方向不同，亦可借助鋼線機去完成。這幾個是經過研究發現最有效訓練斜方肌的方法，一同打造一個立體、線條明顯的上背部吧。
槓鈴聳肩
- 使用合適重量的槓鈴，手背向外以1.5倍肩闊的距離捉住，減少肩胛提肌參與；挺胸收腹、雙腳約肩闊站穩。
- 手臂維持伸直不參與動作，做出聳肩動作，將槓鈴向上提起；同時肩胛骨往中間擠夾。
- 肌肉慢慢放鬆讓槓鈴返回原位。
- 提起是呼氣，放下是吸氣，做10至12次為一組，做3至4組。
俯身反向飛鳥
- 俯伏於健身椅上，讓健身椅支撐身體，頭部懸空。
- 手臂先垂於地，然後背部用力往身體中間擠夾，將雙臂提至最高並向橫展開，然後慢慢垂下。
- 提起手臂時呼氣，放鬆時吸氣，做10至15次為一組，做3至4組。
註：如能力許可，可以增加負荷，雙手各持一個輕磅的槓鈴片進行動作。
鋼線Y Raise
- 將鋼線機調校至低位，選擇合適重量。
- 採用站姿或跪姿皆可，面向鋼線機，左手捉住右邊手把，右手捉住左邊手把，讓兩條鋼線呈交叉狀。
- 雙手保持伸直，背部發力將手臂向上提起，整個人形成Y字形。
- 提起手臂時呼氣，放鬆時吸氣，做10至15次為一組，做3至4組。