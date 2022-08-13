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健康
2022-08-13 11:22:33

斜方肌訓練 只要3個動作

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斜方肌

斜方肌是上背部的一個大肌肉群，分成上中下三部分，在聳肩、雙臂向外展開、打斜向外舉手等動作都有參與到，強壯的斜方肌也有助保護肩頸避免受傷。不過要留意，都市人常有肩頸痛問題，如果感到非常繃緊，甚至有痛楚的話，應先處理好，足夠休息和復原之後，才開始訓練上斜方肌。

 

簡單有效果

就肌肉纖維方向來看，上、中、下斜方肌各有不同走向，因此要獨立訓練的話就要用不同的訓練動作。上斜方肌可選用槓鈴聳肩動作，至於中和下斜方肌可以做俯身反向飛鳥，而雙臂展開的方向不同，亦可借助鋼線機去完成。這幾個是經過研究發現最有效訓練斜方肌的方法，一同打造一個立體、線條明顯的上背部吧。

斜方肌

斜方肌由肩項伸延至背部中間，肌肉纖維亦有不同方向。

槓鈴聳肩

  1. 使用合適重量的槓鈴，手背向外以1.5倍肩闊的距離捉住，減少肩胛提肌參與；挺胸收腹、雙腳約肩闊站穩。
  2. 手臂維持伸直不參與動作，做出聳肩動作，將槓鈴向上提起；同時肩胛骨往中間擠夾。
  3. 肌肉慢慢放鬆讓槓鈴返回原位。
  4. 提起是呼氣，放下是吸氣，做10至12次為一組，做3至4組。
槓鈴聳肩

槓鈴聳肩

俯身反向飛鳥

  1. 俯伏於健身椅上，讓健身椅支撐身體，頭部懸空。
  2. 手臂先垂於地，然後背部用力往身體中間擠夾，將雙臂提至最高並向橫展開，然後慢慢垂下。
  3. 提起手臂時呼氣，放鬆時吸氣，做10至15次為一組，做3至4組。

註：如能力許可，可以增加負荷，雙手各持一個輕磅的槓鈴片進行動作。

俯身反向飛鳥

俯身反向飛鳥

鋼線Y Raise

  1. 將鋼線機調校至低位，選擇合適重量。
  2. 採用站姿或跪姿皆可，面向鋼線機，左手捉住右邊手把，右手捉住左邊手把，讓兩條鋼線呈交叉狀。
  3. 雙手保持伸直，背部發力將手臂向上提起，整個人形成Y字形。
  4. 提起手臂時呼氣，放鬆時吸氣，做10至15次為一組，做3至4組。
鋼線Y Raise

鋼線Y Raise

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