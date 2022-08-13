斜方肌訓練 只要3個動作

斜方肌是上背部的一個大肌肉群，分成上中下三部分，在聳肩、雙臂向外展開、打斜向外舉手等動作都有參與到，強壯的斜方肌也有助保護肩頸避免受傷。不過要留意，都市人常有肩頸痛問題，如果感到非常繃緊，甚至有痛楚的話，應先處理好，足夠休息和復原之後，才開始訓練上斜方肌。

簡單有效果

就肌肉纖維方向來看，上、中、下斜方肌各有不同走向，因此要獨立訓練的話就要用不同的訓練動作。上斜方肌可選用槓鈴聳肩動作，至於中和下斜方肌可以做俯身反向飛鳥，而雙臂展開的方向不同，亦可借助鋼線機去完成。這幾個是經過研究發現最有效訓練斜方肌的方法，一同打造一個立體、線條明顯的上背部吧。