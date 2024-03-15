斯林百蘭TempSmart™系列床褥 專利智慧恆溫技術 配馬毛墊層 舒眠首選

香港人經常失眠、淺睡易扎醒，除了因為寢具問題外，溫度亦左右睡眠質素！為了做到夏天散熱涼爽入睡，冬天恆溫保暖效果，尤其適合本港經常潮濕的氣候，英國擁有過百年歷史高級床褥品牌斯林百蘭(Slumberland)，獨家專利恆溫技術TempSmart™，於床褥布料加入微膠囊，透過吸收人體過剩熱能或釋放床褥儲存的熱量，平衡睡眠溫度。系列床褥更加入天然馬鬃毛墊層，相輔相承下可加強調節睡眠時溫度與濕度變化，全天候為睡者創造最優質的睡眠環境，達致晚晚好眠。
頂級型號5.0加配德國科技 專屬12小時涼爽睡眠
頂級型號「TempSmart™ 5.0 II駿麗」床褥更植入德國研發的KIKOO散熱石墨條，可將感溫效果提升，高效散熱，保持舒適涼爽12小時以上；床褥特別選用Tencel天絲面料，具良好透氣性及有效吸濕排汗，環保抑菌，避免產生異味，配合優質智能感溫，能加強調節睡眠時溫度與濕度變化。現尊享限時優惠58折，從此告別悶熱，享四季舒適躺感。
限時尊享「世界睡眠日」58折優惠
TempSmart™系列具備不同軟硬度、厚度床褥供選擇，中等硬度可考慮「駿典」床褥；適中偏硬的可選擇「駿逸」床褥，限時優惠價$8,207起。
床蝨攻陷日本 提前準備防床蝨床褥保護套
配合相應剪裁及軟硬度的枕頭，令睡眠加倍舒適！人氣TempSmart™系列舒適智能太空枕，提供優質頸部支撐及舒緩壓力之餘，枕芯特選TempSmart™高密度太空棉，夏天時減低頭部溫度，快速散熱涼爽透氣；枕頭存溫感強，秋冬時吸收熱能，適當調溫，達致冬暖夏涼。尊享「世界睡眠日」限時優惠$715(原價$1,100)。
近期日本多地均發現床蝨蹤影，引起受遊日港人注意，是時間選購「PRO Max拉鏈式床褥保護套」為健康提前準備！保護套配備專利Zip-N-Click防蟲拉鏈鎖扣系統，為一體化及自鎖式拉鏈對接設計，透過獨特拉鏈設計及鎖扣的雙重保護方式，可確保致敏原、床蝨等無法經拉鏈進入或逃離床褥，加上安全裝置設計，不容易意外打開，限時優惠價$992起。
香港斯林百蘭專門店(歐化傢俬店中店)
九龍灣德福廣場二期6樓602號舖 電話：2997 4801