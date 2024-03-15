斯林百蘭TempSmart™系列床褥 專利智慧恆溫技術 配馬毛墊層 舒眠首選

香港人經常失眠、淺睡易扎醒，除了因為寢具問題外，溫度亦左右睡眠質素！為了做到夏天散熱涼爽入睡，冬天恆溫保暖效果，尤其適合本港經常潮濕的氣候，英國擁有過百年歷史高級床褥品牌斯林百蘭(Slumberland)，獨家專利恆溫技術TempSmart™，於床褥布料加入微膠囊，透過吸收人體過剩熱能或釋放床褥儲存的熱量，平衡睡眠溫度。系列床褥更加入天然馬鬃毛墊層，相輔相承下可加強調節睡眠時溫度與濕度變化，全天候為睡者創造最優質的睡眠環境，達致晚晚好眠。

頂級型號5.0加配德國科技 專屬12小時涼爽睡眠

頂級型號「TempSmart™ 5.0 II駿麗」床褥更植入德國研發的KIKOO散熱石墨條，可將感溫效果提升，高效散熱，保持舒適涼爽12小時以上；床褥特別選用Tencel天絲面料，具良好透氣性及有效吸濕排汗，環保抑菌，避免產生異味，配合優質智能感溫，能加強調節睡眠時溫度與濕度變化。現尊享限時優惠58折，從此告別悶熱，享四季舒適躺感。

限時尊享「世界睡眠日」58折優惠

TempSmart™系列具備不同軟硬度、厚度床褥供選擇，中等硬度可考慮「駿典」床褥；適中偏硬的可選擇「駿逸」床褥，限時優惠價$8,207起。