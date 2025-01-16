新一年想運動減肥？達「這時數」才有效！動不起來先從「這些運動」做起

新的一年又開始了，你安排好今年的運動計劃了嗎？許多人都希望能靠運動減輕體重、打造健康體態，跑步、步行或騎腳踏車等有氧運動，都是幫助燃燒脂肪的不錯選擇。近期英國就有一項研究指出，想要透過運動有效減肥，每周需要進行超過150分鐘，即兩個半小時的有氧運動訓練！

英研究：有氧運動每周 150 分鐘 才能達到減重效果 根據英國國民保健署(NHS)建議，成年人每天都應該做運動，其中19至64歲的人每周至少需要進行150分鐘的中等強度運動，或75分鐘的劇烈運動，不僅能保持健康，也能降低心臟病和中風等疾病的風險。而上述最新研究則表明， 對於BMI超過25的人來說，要進行同等程度的有氧運動，才能達到明顯減重效果。 根據《衛報》報導，這項研究發表於醫學期刊Jama Network Open，分析過去研究中近7,000名超重或肥胖成年人的數據，分析結果顯示，隨著每周進行有氧運動的時間增加，體重、腰圍和體脂都會下降，但如果每周運動五天，每天運動量少於30分鐘，減重效果則相當有限。

肥胖族群 3 個月減 5% 體重有益健康 記得「這些食物」要少吃！ 研究第一作者、倫敦帝國學院流行病學家Ahmad Jayedi強調，對於超重或肥胖的人來說，3個月內減少5%的體重，就能為健康帶來實質效益。不過他也坦言，每周運動兩小時半的目標對有些人而言可能有點困難，建議可以從改變日常生活習慣下手，例如提前一站下公車增加步行時間。 Jayedi進一步指出，定期運動還要搭配健康飲食，建議多吃穀物、水果、蔬菜、堅果和魚類，同時少吃紅肉、含糖飲料和超加工食品，不僅能控制卡路里的攝取，還能降低罹患第二型糖尿病、心血管疾病和部分癌症等慢性疾病的風險。