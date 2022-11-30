新冠二價疫苗加強劑 美研究：染病風險減兩至四成

本港將開始接種涵蓋兩種Omicron亞型的新冠病毒二價加強劑疫苗，其實際功效如何？根據美國最新研究，二價加強劑疫苗可以令染病率減少兩成至四成，保護率比初期疫苗對舊有新冠病毒明顯較低，但專家指屬預料之內，仍建議公眾盡早接種新疫苗。

分析36萬樣本

研究由美國疾控中心的科學家領導，分析了在9月14日至11月11日收集的36萬個新冠檢測樣本，並比較完成二價加強劑與未接種人士的感染率而得到的絕對有效值，以及比較二價加強劑與接種原始單株疫苗的感染率而得到的相對有效值。

結果顯示，與未接種疫苗的人相比，接種二價加強劑的18至49歲成人的染病風險降低43%；對於免疫功能較低的較年長人士，二價加強劑則可令風險降低約22%至28%。