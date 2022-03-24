新冠口服藥｜亞博館老人科醫生佘達明親解兩款藥物　輝瑞Paxlovid與默沙東Molnupiravir有咩分別？

老人科專科醫生佘達明於亞洲博覽館社區治療設施以兼職醫生身分工作，最近針對新冠病毒的兩款口服藥到港，包括默沙東的莫納皮拉韋(Molnupiravir)及輝瑞的帕克斯洛維德(Paxlovid)，今日就跟醫生來一個你問我答，讓大眾更清楚現時的用藥情況。 Q. 現時為多少患者處方藥物？ A. 到現時為止大約用藥約兩星期，最初不少案個確診超過10日、臨離開亞博才可見到醫生，用藥意義不大。最近可以看到新到亞博的病人，經過我手處方了十數位患者用藥，效果不俗，副作用不大，只有一個出現作嘔、一個出現腹瀉。而因為藥物用於輕症病人身上，難以確認有否縮短病程。 由於兼職身分關係，所以處方的次數不多，其他駐場的醫生會較多，亦有部分患者已於急症室接受藥物治療才到亞博。

Q. 現時有兩款藥物可應用，哪一款會用得較多？ A. 由於長者較多慢性疾病，如三高、中風、心臟病等，需要服用多種不同藥物，因此處方新冠藥物時要留意相沖問題，選擇便會較少。因此能夠使用於長者身上的主要是默沙東的莫納皮拉韋(Molnupiravir)，它沒有藥物相沖問題。使用輝瑞的帕克斯洛維德(Paxlovid)的話，長者或須停用阿士匹靈，對長者就未必有好處。不過帕克斯洛維德可用於12至18歲人士，或較適合年輕人。 Q. 亞博中患者的死亡率有否因此而改善？ A. 現時情況算是穩定，事實上亞博多為院舍長者，他們大多有慢性疾病，健康情況不太理想，如情況不穩定，轉差、死亡或屬意料中事。未有疫情前，香港每天有約150人離世，所以現時數字算平穩。

Q. 亞博床位是否仍然爆滿？ A. 最近床位的流轉較快，亦開始有床位空出，相信是與指引的轉變有關。過往須完成14天隔離令才可離開，現時只要檢測呈陰性即可離開。此舉其實有助減輕急症室壓力，亞博流轉得快，院舍長者染疫就不會一窩蜂湧至急症室。 Q. 亞博護理人手是否足夠？ A. 護理人手永遠不足，一定是愈多愈好，甚至最好是有家人、工人等24小時照顧。住在亞博，長者感陌生，照顧者亦對長者不熟悉，在三餐及換片等基本事情外，其他東西就要視乎人手。對長者來說，在家或者在院舍是最好的。