新冠後皮膚搔癢難耐 一類食材+兩大穴位助改善

近日台灣又新增數起確診後出現「猴痘」的病例，除了「猴痘」之外，新冠後出現皮膚搔癢及皮膚顆粒水泡的問題也十分常見，但新冠後皮膚癢及「猴痘」皮疹之間有甚麼區別？讓衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政來說明。

確診後胸腹出現塊狀紅疹 泛紅、搔癢難忍受

22歲的王小姐在年前曾經感染新冠肺炎，經治療後，咳嗽咽痛等上呼吸道症狀均消失，但是在洗澡時發現腹部及胸口處有紅色塊狀的疹塊及水泡，大小約五元幣大，以腹部為中心叢聚散生，不時會有突發性搔癢，周遭皮膚泛紅，偶覺得烘熱，紅疹周邊有粟粒狀的脫屑，夜間及洗澡後搔癢難耐，反反覆覆地發作，有時會搔抓至出血，影響皮膚外觀，因而求助醫師。

賴博政醫師說明，新冠後期出現的長新冠症狀，其中一個常見的是皮膚病，這類皮膚的疾病類似「猴痘」，相類似之處是有皮膚搔癢、頭痛、肌肉疼痛、低燒和倦怠沒精神表現，但是「猴痘」比較常發生在發燒後三天內出現，往往較集中於面部和四肢，大小較小，以顆粒狀紅疹為主，但此類皮疹往往是新冠後反覆出現，以大面積斑塊為主。

賴博政醫師指出中醫早期就有提過類似的概念，像是古書《金匱要略》提到「風氣相搏，風強則為癮疹，身體為癢，癢為泄風，久為痂癩。」「人皮膚虛，為風邪所折，則起隱疹。」